Traitement de la ménopause : lignes directrices sur l’hormonothérapie et la santé cardiaque

De nouvelles lignes directrices sur les soins aux femmes périménopausées et postménopausées au Canada ont été publiées, étayées par de nouvelles données pour aider les médecins à savoir quand prescrire une hormonothérapie ménopausique – et quand cela ne vaut peut-être pas les risques potentiels.

Après la ménopause, les femmes sont plus exposées à un certain nombre de problèmes de santé, notamment les maladies cardiovasculaires. Les médecins veulent s’assurer que tout traitement subi par une patiente en raison de la ménopause n’augmente pas encore ces risques.

Les lignes directrices mises à jour indiquent que l’hormonothérapie ménopausique est le traitement le plus efficace pour soulager les symptômes de la ménopause.

Les chercheurs ont découvert que les données à long terme montraient que l’hormonothérapie ménopausique à court terme n’entraînait pas d’augmentation du risque cardiovasculaire lorsqu’elle était correctement prescrite aux femmes qui ne présentaient pas un risque élevé de problèmes cardiaques.

Cependant, si les femmes commencent une hormonothérapie ménopausique 10 ans ou plus après avoir atteint la ménopause, elles peuvent être exposées à un risque accru d’événements cardiaques indésirables.

Le Dr Beth Abramson, cardiologue, professeur à l’Université de Toronto et l’un des auteurs des nouvelles lignes directrices, a déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique que chaque patient a des risques et des circonstances à peser, mais que ces lignes directrices aident les médecins ont les outils pour les comprendre.

“Il y a eu plusieurs études et analyses qui ont été publiées au cours des dernières années pour informer et donner de manière appropriée aux prestataires de soins de santé les informations nécessaires pour avoir une conversation avec leurs patientes”, a-t-elle déclaré.

« Chez les femmes de moins de 60 ans qui ont commencé une hormonothérapie ménopausique peu de temps après leurs dernières menstruations, il ne semble pas y avoir de risque accru de maladie cardiovasculaire. Et nous avons constaté qu’en général, le risque d’événements indésirables, y compris d’accident vasculaire cérébral, est faible au cours des prochaines années. »

QU’EST-CE QUE LE THÉRAPIE HORMONAL DE LA MÉNOPAUSE ?

La ménopause marque la fin de l’étape de la vie d’une femme au cours de laquelle elle a des menstruations et peut tomber enceinte, généralement vécue au milieu de la vie.

Au cours de cette transition, la production d’œstrogènes et de progestérone par le corps varie considérablement, et après la ménopause, le corps d’une femme produira beaucoup moins d’œstrogènes. La ménopause peut parfois être déclenchée par l’ablation des ovaires ou certaines maladies ou cancers ovariens.

Alors que certaines femmes ressentent peu de symptômes pendant les années de transition ménopausique ou de périménopause, d’autres peuvent ressentir une gamme de symptômes, notamment des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale, des problèmes de sommeil, des difficultés à contrôler leur vessie, des changements d’humeur et des frissons, entre autres.

“Si une femme présente ces symptômes et qu’ils sont graves, un traitement peut être indiqué pour la qualité de vie de quelqu’un”, a déclaré Abramson.

Selon l’hôpital Mount Sinai, environ 80 % des femmes présentent des symptômes de la ménopause et 20 % de ces femmes en éprouvent des symptômes graves.

Selon les directives, le traitement le plus efficace pour les personnes présentant des symptômes graves est l’hormonothérapie ménopausique (MHT).

Il agit en donnant aux femmes ménopausées des œstrogènes, généralement associés à de la progestérone, que le corps ne produit plus.

“Il restitue l’œstrogène qui est épuisé ou tombe lorsque le corps d’une femme change après la quarantaine”, a déclaré Abramson.

Mais il y a des considérations à prendre en compte lors de la prescription de MHT.

“L’œstrogène est une hormone et une hormone, par définition, a de multiples effets sur le corps”, a déclaré Abramson. “Et le problème avec les œstrogènes est qu’il existe un risque accru de formation de caillots sanguins dans les jambes et les poumons, toujours faible mais important. Nous appelons cela la thromboembolie veineuse. Cela doit être mis en balance avec le risque de bénéfice pour ce patient individuel.

«Et donc, nos lignes directrices ont examiné les preuves devant nous. Je pense que nous sommes beaucoup plus informés qu’il y a une dizaine d’années.

DÉCOMPOSER LES LIGNES DIRECTRICES

Les nouvelles lignes directrices, rédigées en collaboration avec la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada et présentées ce week-end au Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire à Ottawa, s’adressent aux médecins, médecins de famille, infirmières, pharmaciens et autres professionnels de la santé.

Les chercheurs ont consulté des études pertinentes publiées sur PubMed, MEDLINE et la Cochrane Library entre 2002 et 2020 pour mettre à jour les lignes directrices.

Ils ont constaté que le traitement hormonal de la ménopause à court terme n’était pas corrélé à un risque cardiovasculaire accru chez des patientes sélectionnées de manière appropriée.

Abramson a expliqué que le court terme signifie que le MHT n’est pas pris pendant une période prolongée ou indéfiniment.

“Donc, nous ne parlons pas de 10 ans de thérapie, par exemple”, a-t-elle déclaré. “La plupart des données suggérant la sécurité concernent les femmes qui ont suivi environ cinq ans de traitement, puis elles ont arrêté.”

Les données qu’ils ont examinées ont continué à suivre les patients pendant des années après l’arrêt du MHT, jusqu’à 18 ans après dans certaines études, afin de mesurer s’il y avait des risques à long terme.

Ces études ont montré qu ‘«il n’y a pas de risque accru de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral chez ces femmes», a déclaré Abramson.

Les lignes directrices suggèrent que les médecins qui ont décidé que le MHT convient à leur patient devraient prescrire la plus faible dose d’œstrogène qui traite encore les symptômes d’un individu, afin de minimiser le risque d’accident vasculaire cérébral et de caillots sanguins.

Les chercheurs ont également découvert que la fourniture de MHT aux femmes qui avaient atteint la ménopause tôt et la poursuite de cette thérapie jusqu’à l’âge moyen de la ménopause semblaient réduire le risque d’effets cardiovasculaires indésirables.

L’âge moyen de la ménopause est d’environ 51 ans.

Des recherches antérieures ont montré que les femmes qui commencent à connaître la ménopause prématurément peuvent être exposées à un risque accru de maladie coronarienne.

“Nous savons certainement que les femmes âgées de plus de 60 ans, qui ont été absentes 10 ans après la ménopause, ont un risque plus élevé de coagulation (sanguine), et nous ne recommandons pas l’hormonothérapie ménopausique en général (pour elles)”, dit Abramson.

Elle a ajouté qu’il est important de noter que le MHT est destiné au soulagement des symptômes associés à la ménopause, et non dans le but de prévenir les maladies cardiovasculaires, et n’est pas recommandé pour cela.

Abramson a noté que davantage de recherches doivent encore être effectuées pour évaluer la méthode de livraison de MHT.

“Il y a un manque de données de haute qualité, en regardant quels types d’œstrogènes nous devons donner à nos patientes, que ce soit par voie orale ou dans un patch sur la peau, pour les femmes qui présentent un risque cardiovasculaire moyen, et je pense qu’il y a de la place pour des recherches en cours pour évaluer cela », a-t-elle déclaré.

Bien que les nouvelles directives elles-mêmes ne diffèrent pas trop des anciennes directives de 2014, elles disposent de beaucoup plus de données pour les étayer, a déclaré Abramson, en particulier dans l’évaluation des risques et des avantages individuels.

Beaucoup de femmes n’auront jamais besoin de MHT, mais l’option est là pour celles qui en ont besoin. Cette recherche continue permet de garantir que les médecins sont en mesure d’aider les patients à prendre ces décisions, disent les experts.

“Je pense qu’une femme qui présente des symptômes devrait parler à son médecin, car nous avons des données pour avoir une discussion intelligente et éclairée pour nous assurer que cette femme est consciente du risque par rapport aux avantages”, a déclaré Abramson.

“Si nous ne discutons pas, nous ne pouvons pas traiter.”