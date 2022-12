Traitement de la maladie de Crohn : pourquoi j’ai bon espoir

Par Kimberly Weaver, MD, raconté à Stephanie Watson

J’ai la chance de travailler en tant que gastro-entérologue à une époque où nous avons de nombreuses excellentes options pour traiter la maladie de Crohn, y compris de nouveaux médicaments biologiques et à petites molécules. Le nombre de nouveaux traitements que les chercheurs étudient dans le cadre d’essais cliniques me rend encore plus optimiste quant aux perspectives des personnes atteintes de cette maladie inflammatoire chronique.