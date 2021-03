Kwesi DeGraft-Hanson sait ce que sentait l’esclavage.

Il avait 14 ans et lors d’un voyage avec des amis au château de Cape Coast, situé le long des rives de son pays natal, la nation africaine du Ghana. Il est arrivé en pensant que les châteaux étaient «associés aux rois et aux reines et aux chevaliers en armure étincelante».

Il est reparti avec «l’odeur de la souffrance» dans ses narines.

«Le fort est construit en pierre poreuse qui absorbe les odeurs, et lorsque vous descendez dans les donjons, vous pouvez toujours sentir la sueur et d’autres fonctions corporelles de milliers d’hommes qui y étaient retenus avant d’être embarqués sur des navires pour les Amériques,» DeGraft- Dit Hanson. «Le souvenir de cette odeur est toujours avec moi.»

Les chercheurs nous disent que le cerveau se souvient des odeurs beaucoup plus précisément que les images et autres stimuli sensoriels. C’était donc le cas pour DeGraft-Hanson en 2007 lorsqu’il a cherché un site indescriptible à West Savannah qui abritait autrefois un cours de courses de chevaux. Il a garé sa voiture, est sorti et a marché.

Tout à coup, il était de nouveau ce jeune garçon du château de Cape Coast.

Une odeur familière et tragique

La plus grande vente d’esclaves de l’histoire américaine a eu lieu à Savannah’s Ten Broeck Race Course les 2 et 3 mars 1859. Le propriétaire de deux plantations côtières de Géorgie a vendu aux enchères 436 hommes, femmes et enfants dans une atrocité annoncée à l’avance dans les journaux du Sud. et relaté par un journaliste d’un journal de New York aujourd’hui disparu.

L’abomination allait être connue sous le nom de «temps des pleurs», et lorsque DeGrant-Hanson visita le site pour la première fois, une odeur familière lui fit monter les larmes aux yeux.

«C’était comme être à nouveau au château de Cape Coast», a-t-il déclaré.

Le parfum est devenu une constante pour DeGraft-Hanson au cours des 14 dernières années. La ville de Savannah et la Georgia Historical Society ont érigé un marqueur soulignant l’importance historique du «temps des pleurs» en 2008, et DeGrant-Hanson a fait de la sensibilisation accrue au «temps des pleurs» une mission personnelle.

Il y a quatre ans, il a organisé une cérémonie de commémoration annuelle pour honorer les esclaves vendus ce jour-là, une célébration qui est parmi les plus émouvantes du calendrier des événements toujours bondé de Savannah. Le souvenir du «temps des pleurs» de cette année a eu lieu pratiquement en raison de la pandémie du COVID-19.

Le travail «Weeping Time» de DeGrant-Hanson a suscité une vision plus large de l’avenir. Il a élaboré des plans pour un monument commémoratif qui honorerait non seulement les 436 esclaves vendus à Savannah il y a 162 ans cette semaine, mais les 400000 envoyés en Amérique du Nord entre 1619 et 1866.

Et il veut le construire à West Savannah, juste en face de l’Interstate 516 de Brock Elementary School, dans la zone approximative des écuries de la piste, où les esclaves étaient logés dans les jours précédant le «Weeping Time».

Un récit plus complet

Paysagiste de métier, DeGraft-Hanson a même conçu le mémorial. Un mur de verre gris incurvé avec des piscines réfléchissantes à chaque extrémité serait la pièce maîtresse. Le mur incurvé porterait les noms de toutes les personnes asservies enregistrées dans les documents de plantation et autres listes.

Savannah est une ville qui se délecte de son histoire, et c’est un moment où beaucoup plaident pour un récit plus complet et inclusif de l’histoire de Savannah, y compris nos jours les plus sombres et les plus odieux. Le mémorial proposé par DeGraft-Hanson apporterait une large appréciation au «temps des pleurs» et au sort des personnes asservies.

Proposition commémorative du temps des pleurs | Commerce des esclaves de l’Atlantique | Esclavage

Sa vision est loin d’être une réalité. Il n’est pas propriétaire de la terre où son mémorial se trouverait et n’a pas encore approché la famille qui le fait. Il a rédigé une proposition pour le mémorial et créé le rendu d’un artiste de son apparence, mais n’a pas levé un sou pour le financer. Il a présenté l’idée à certains dirigeants de la communauté locale, mais n’a pas monté de campagne de marketing à part entière pour recueillir le soutien.

Il a toujours cette «odeur de souffrance» dans son nez, cependant, et cela le pousse à en faire plus. En cet anniversaire du «temps des pleurs», les Savannahiens devraient envisager de se joindre à DeGrant-Hanson dans sa mission.

Adam Van Brimmer est le rédacteur en chef de la page éditoriale du Savannah Morning News, où cette chronique a été publiée à l’origine.