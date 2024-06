Trains annulés en raison des tempêtes et des inondations dans le sud – DW – 06/02/2024

Les autorités allemandes ont continué à prendre des mesures pour contenir précipitations et inondations dramatiques dans le sud, plusieurs services ferroviaires restant annulés et des volontaires déployés pour évacuer les citoyens et distribuer des sacs de sable.

l’Allemagne conducteur de train Deutsche Bahn a annoncé l’annulation des services ferroviaires entre Stuttgart, la capitale de Bade-Wurtemberg et La Bavière capitale Munich. Jusqu’à présent, les deux États du sud ont été les plus durement touchés par les tempêtes.

Un porte-parole de la Deutsche Bahn avec lequel l’agence de presse allemande DPA s’est entretenu n’a pas pu confirmer la durée de la suspension.

Les prévisions météorologiques de dimanche prévoyaient de violents orages dans le centre et le sud de l’Allemagne.

Le service météorologique allemand a maintenu le niveau d’alerte le plus élevé pour la région située entre le lac de Constance et la Haute-Souabe jusqu’à l’ouest de la Haute-Bavière, mettant en garde contre des conditions météorologiques extrêmes.

La Bundeswehr, l’armée allemande, est intervenue pour apporter son soutien aux efforts de secours.

Des volontaires et des agents humanitaires ont été déployés pour évacuer les citoyens Image : Daniel Reinelt/Eibner/IMAGO

Un train déraille dans le Bade-Wurtemberg

Par ailleurs, samedi soir, deux wagons d’un train express interurbain ont déraillé dans le Land de Bade-Wurtemberg après qu’un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies ait frappé la voie ferrée. Le train transportait 185 passagers, dont aucun n’a été blessé.

Les passagers ont été évacués du train, a déclaré un porte-parole de l’opérateur ferroviaire national cité par l’agence de presse allemande DPA.

L’incident s’est produit dans la ville de Schwäbisch Gmünd, à environ 50 kilomètres à l’est de la ville de Stuttgart, là où le glissement de terrain s’est produit.

Les deux premiers wagons du train ont déraillé mais n’ont pas basculé, a indiqué le porte-parole des chemins de fer. Une voiture a également été percutée, mais le conducteur est indemne.

Le train avait été dévié entre les villes d’Ulm et de Stuttgart en raison des inondations.

Etat d’urgence en Bavière face au gonflement du Danube

Dans la ville de Schrobenhausen en Haute-Bavière, les pompiers et les services de secours se sont préparés samedi soir à évacuer quelque 670 personnes.

Dix communes bavaroises avaient déclaré l’état d’urgence samedi soir, en raison des inondations du Danube et de plusieurs de ses affluents. Le service météorologique allemand a mis en garde contre de nouvelles averses et orages venant du nord.

Les zones les plus susceptibles d’être touchées dimanche sont le Jura souabe, Augsbourg, Nuremberg, Bamberg et Ratisbonne.

Les appels à l’évacuation dans le district d’Augsbourg ont été prolongés samedi soir, les trains entre le district et Stuttgart étant suspendus dimanche. Un abri d’urgence a été installé au parc des expositions d’Augsbourg.

Les autorités allemandes transportent des sacs de sable vers les zones touchées par les inondations Image : Jason Tschepljakow/dpa/photo alliance

L’Agence fédérale allemande d’aide technique (THW) a placé des milliers de sacs de sable dans les zones inondées du Bade-Wurtemberg et de Bavière, ainsi que dans les zones menacées d’inondation. Dimanche soir, quelque 30 000 sacs de sable devaient avoir été livrés.

Les demandes de sacs de sable se sont intensifiées au milieu des pluies continues.

rmt/ko (sources dpa, DW)