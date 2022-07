Train Wreck Comedy s’associe à Kelowna Actors Studio pour le spectacle d’août

La comédie Train Wreck s’associe à Kelowna Actors Studio pour apporter ses rires dans un lieu unique en août.

“Les vrais gagnants seront le public”, a déclaré Rob Balsdon de la comédie Train Wreck.

Paul Myrehaug et Scott Dumas se produiront lors de l’événement. Avec près de 20 ans d’expérience derrière lui et des performances dans plus de 40 pays, Myrehaug est un humoriste canadien chevronné qui a remporté plusieurs prix. Pour sa part, Dumas –qui est de Canmore, AB– peut être entendu régulièrement à la radio Sirius XM et a fait des tournées à travers le pays.

Le partenariat avec le Kelowna Actors Studio était “à peu près un rêve devenu réalité”, a déclaré Balsdon. Le lieu du spectacle conviendra « parfaitement à tout le monde », dit-il.

L’événement utilise un espace local unique que le Kelowna Actors Studio était heureux d’offrir.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Train Wreck Comedy pour utiliser notre salle d’une autre manière qui, selon nous, sera un succès auprès de la communauté », a déclaré Nate Flavel, qui est le producteur exécutif du Kelowna Actors Studio.

Il y aura deux spectacles consécutifs les 12 et 13 août. Les billets sont disponibles dès maintenant sur les sites Web Kelowna Actors Studio et Train Wreck Comedy.

