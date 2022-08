‘Train surfeur’ de la tristement célèbre vidéo parle de ses cascades

Il a été traité d’« idiot » et de « accro à l’adrénaline téméraire » dont les cascades vertigineuses le font frapper à la porte de la mort. Maintenant, l’homme qui prétend être l’une des personnes vues “surfer” sur le toit d’une rame de métro en mouvement à Toronto parle de ses cascades et de la menace imminente d’une arrestation par la police.

Après avoir communiqué avec CTV News via des messages directs pendant des semaines, le jeune homme derrière une vidéo choquante de la fête du Canada qui a fait la une des journaux à travers le pays a accepté une interview exclusive.

Au cours de nos conversations en ligne, il a clairement exprimé ses sentiments à l’égard de la presse en me disant : “Je ne parle pas aux médias”. C’est-à-dire jusqu’à maintenant. Après plusieurs messages, il a récemment accepté de se rencontrer près d’une intersection achalandée du centre-ville de Toronto.

Son vrai nom reste un mystère, bien qu’il ait demandé que je l’appelle Chase, un nom qui joue sur son surnom de réseau social (son identifiant Instagram est @thechase.TO). Il est arrivé à notre réunion vêtu d’un costume et d’une cravate, tout en portant un complet masque facial noir avec une tête de mort blanche peinte sur le devant et deux trous découpés pour ses yeux. Des passants perplexes se sont arrêtés et nous ont regardés alors que nous marchions le long de la rue Yonge vers le lieu de notre entrevue.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ressentait le besoin de se présenter avec un masque, Chase n’a pas tardé à souligner que l’anonymat est essentiel pour lui. “Rien de tout cela n’arriverait si je n’étais pas anonyme.”

L’homme masqué a déclaré qu’il était au début de la vingtaine et qu’il était canadien. C’est la seule information personnelle qu’il est prêt à divulguer. Il a cependant des raisons de se méfier. Le week-end de la fête du Canada, Chase a publié une vidéo choquante de lui-même et d’au moins une autre personne “surfant sur un train” au sommet d’un train de transport en commun rapide dans le nord de Toronto, ce qui a entraîné l’ouverture d’une enquête officielle sur les personnes à l’origine de la cascade.

La Toronto Transit Commission a déclaré à CTV News qu’elle avait confié son enquête au service de police de Toronto, qui a confirmé qu’un détective avait été affecté à l’affaire, qui en est encore à ses débuts. Chase a accepté de parler à CTV News tout en sachant que les autorités le recherchaient. Il a déclaré que son message à la TTC était : “ce n’est rien de personnel”.

Chase affirme avoir grimpé et traversé des grues, des trains et des rebords de toit sans harnais de sécurité à divers endroits au Canada, ainsi que dans une douzaine d’autres pays.

Une vidéo publiée sur sa page YouTube en janvier 2022 montre un individu escaladant ce qui est décrit comme un radar soviétique de la guerre froide situé dans la zone d’exclusion de Tchernobyl. Dans la vidéo, vous pouvez entendre quelqu’un avec un accent vous avertir que “c’est dangereux” de grimper. Chase admet que c’est un endroit “où vous n’êtes vraiment pas censé aller”.

Il a dit qu’il faisait partie de ce que l’on appelle globalement la communauté “URBEX”, un acronyme utilisé comme titre générique pour les explorateurs urbains. Certains d’entre eux, comme Chase, prennent des images époustouflantes d’eux-mêmes escaladant gratuitement des structures vertigineuses à travers le monde, puis éditent leurs vidéos et les publient sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse les voir.

“CE SONT MES RISQUES”

Chase a déclaré qu’il avait commencé à le faire il y a environ sept ans lorsque, adolescent, un ami proche l’a emmené sur le toit d’une école. Depuis lors, il grimpe de plus en plus haut, alors même que le danger toujours présent augmente. Il a dit qu’il venait d’un milieu d’escalade. CTV News lui a demandé s’il craignait qu’un copieur puisse voir ses vidéos, puis essayer quelque chose de similaire.

“J’ai vu quelques imitateurs et cela m’inquiète beaucoup”, a-t-il déclaré. «Je ne suis en aucune façon en train d’encourager qui que ce soit à reconstituer ou à tenter les activités que j’entreprends. Ce sont mes risques, je connais les enjeux, mais je prends ma propre décision ici et je déconseille fortement à quiconque de la copier.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait peur de mourir, Chase a fait une pause avant de répondre, “parfois, mais pas souvent”.

“Bien sûr, il y a un élément de risque dans ce que nous faisons, mais nous le prenons quand même parce que les expériences de l’autre côté, c’est comme ouvrir une porte sur un nouveau monde”, a-t-il déclaré.

Cependant, ce nouveau monde a coûté la vie à d’autres grimpeurs et explorateurs de tunnels de métro. Chase a déclaré qu’il avait été quelque peu chanceux, notant seulement une expérience qui l’avait vraiment effrayé lors de l’escalade d’une grue à Paris, en France.

“J’étais sur cette grue à Paris et je grimpe et je me rends compte que tout est trempé, et je suis à mi-chemin et descendre est beaucoup plus difficile que de se lever. À ce moment-là, j’ai ressenti de la peur.

Richard Lachman, professeur de narration numérique à l’Université métropolitaine de Toronto, pense que les casse-cou qui s’accrochent à la caméra impliqués dans ces cascades ne recherchent pas seulement les “j’aime” sur leurs pages de médias sociaux, mais aussi le jour de paie qui accompagne l’augmentation du nombre de pages vues. “Pour quelques comptes, cela peut être très lucratif, mais je soulignerais qu’il y a eu des comptes très célèbres qui le font professionnellement et ils sont toujours morts”, a noté Lachman.

Chase se hérissa à cette idée. Bien qu’il ait admis que certains de ses pairs chassent les signes dollar, il a affirmé que toutes ses vidéos YouTube étaient démonétisées. “C’est intentionnel, je ne gagne pas un centime avec ça.”

Au lieu de cela, le jeune homme a déclaré qu’il essayait de renverser le récit négatif autour de ses cascades en lançant une collecte de fonds via ses comptes de médias sociaux pour l’Association canadienne pour la santé mentale.

Chase espère amasser 10 000 $ et a déclaré qu’il essayait d’utiliser sa notoriété pour, en partie, aider les gens à réaliser que “nous ne sommes pas seulement une bande d’amateurs de sensations fortes, nous ne sommes pas une bande d’adolescents idiots et impétueux comme nous le sommes”. toujours énoncé comme étant. Il a dit qu’il souhaitait “canaliser autant de cette attention, que mes missions et cascades puissent attirer autant de bien qu’il est humainement possible”.

L’ACSM a confirmé qu’elle avait approuvé la campagne de financement de Chase. Bien que Chase n’encourage pas les gens à prendre les risques qu’il prend, un porte-parole de l’ACSM a déclaré à CTV News : « Nous comprenons que certaines personnes pourraient être tentées. Nous leur demandons de ne pas le faire.

CTV News a demandé à Chase s’il craignait d’être arrêté par la police. Il a refusé de répondre à notre question, bien qu’il ait noté qu’il ressentait la chaleur des autorités chaque fois qu’il postait une nouvelle vidéo – mais cela ne va pas l’arrêter.

Alors que notre entretien touchait à sa fin, le couvreur de toit masqué a déclaré: “la seule chose cohérente dans ma vie a été d’escalader des bâtiments, et j’aimerais continuer à le faire jusqu’à ma mort.”

Il est ensuite parti dans la jungle de béton de Toronto portant toujours son masque de crâne, son anonymat intact.