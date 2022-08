Train des saveurs – Kelowna Capital News

– Paroles de Toby Tannas Photographie de Lia Crowe

C’est un déjeuner chargé heure au Train Station Pub. Chaque table regorge de nourriture et de plaisanteries, y compris celle à laquelle je suis assis avec le chef exécutif April Roy. Elle est ici chez elle, aussi à l’aise dans une banquette d’angle que dans la cuisine.

« J’ai occupé de nombreux postes entre les quatre murs de la gare », explique April. “J’ai commencé comme chef de cuisine, puis j’ai évolué vers le poste de chef exécutif. Maintenant, je suis partenaire opérationnel, je dirige l’entreprise des deux côtés : culinaire, ainsi que la réception. »

C’est dans la cuisine, cependant, que la passion d’April pour la nourriture se nourrit. Elle a développé le menu du Train Station Pub (TSP) au-delà de ce que vous attendez d’un pub de quartier. Sa sauce secrète est une relation accessible avec la saveur, assaisonnée par des années de formation culinaire intense.

“Avec mon expérience dans les vignobles et les hôtels haut de gamme, j’apporte ce type d’ambiance et je le mets dans une assiette de pub. Ce n’est pas une question de technique; c’est une question de saveur.

Formée à l’Institut culinaire du Canada, April a travaillé dans certaines des cuisines les plus vénérées de l’Okanagan, notamment Manteo, The Eldorado et la célèbre Terrafina à Hester Creek. Son train de carrière a décollé il y a neuf ans lorsqu’il s’est arrêté à TSP. April dit que c’était le destin.

« J’avais l’habitude de passer beaucoup de temps à Kelowna. J’adorais le look de la gare avant que ce ne soit un pub. En fait, j’ai dit, ‘un jour, je vais travailler là-bas.’ Je ne plaisante pas; Je le dis depuis le premier jour. Nous passions devant cet immeuble sur le chemin de Prospera pour regarder mon frère jouer au hockey il y a 20 ans !

(Fait amusant : le frère d’April, Nolan Yonkman, a joué avec les Rockets de Kelowna à la fin des années 90.)

Comme le chef elle-même, TSP est sympathique et confortable et la nourriture est pleine de substance.

« Nous produisons toujours de beaux plats de qualité hôtelière ici. Il s’agit d’une cuisine de pub raffinée, qui n’a donc pas toujours à ressembler à une « soirée ». C’est aussi de la nourriture « traîner » avec cet aspect social. »

TSP a définitivement cette ambiance “où tout le monde connaît votre nom”. Les hamburgers, comme vous vous en doutez, sont au cœur du menu, mais la façon dont April a choisi de les appeler est inattendue.

«Nous avons le Bun-Jovi Burger et le Yellowstone. Ce sont des noms originaux qui sont amusants à trouver.

L’approche Dr. Seuss-ical d’April pour écrire le menu est un autre exutoire créatif conçu pour l’amuser et faire rire les convives. Dépouillez-le, cependant, et le succès est finalement déterminé par le goût de la nourriture. Des objets à partager à bord aux bols et assiettes de première classe en passant par les desserts de fin de gamme, April a soigneusement conçu chaque plat pour refléter son amour des saveurs avec un clin d’œil à ses racines gastronomiques.

“Mon processus de pensée vient du lieu de ‘qu’est-ce que je mangerais, de quoi ai-je envie?’ Ensuite, je combine cela avec ce qui est nouveau et à venir, car il y a certainement des modes alimentaires.

Un favori du menu actuel est le Prawn Alfredo.

« Ce sont de belles crevettes dans une sauce Alfredo avec des pois frais, du jambon sauté, beaucoup d’ail et de citron. C’est vraiment frais pour l’été.

Un autre plat vedette niché parmi les incontournables des pubs est le saumon noirci.

«Il est frotté avec notre épice cajun maison, grillé à la commande avec des légumes frais méditerranéens, du concombre mariné, de la salsa de maïs frais et du chutney de fruits à noyau. C’est une fusion de différents pays. Vous obtenez un profil de saveur complet avec le confort d’être assis dans un pub.

TSP est un hotspot ces jours-ci avec des réservations recommandées aux heures de pointe. Le menu d’avril a sans aucun doute accru la popularité du restaurant, mais le quartier s’est également développé autour de TSP. Une nouvelle génération de brasseries et de pubs a fait du nord de Kelowna une destination gastronomique.

“Cela a énormément aidé les gens à savoir qui nous sommes maintenant. Les entreprises aident les entreprises, alors nous sommes dans cette petite communauté. Si nos voisins sont occupés, ils envoient des gens ici et vice versa. On s’entraide. »

TSP a un restaurant partenaire à travers la ville dans le Landmark District. La station Mid-Town est également sous la responsabilité d’April. Il a sa propre ambiance distincte qui nécessite une approche différente du menu.

«Nous avons plus d’une foule d’affaires dans le Landmark District. Ils recherchent ce bon déjeuner rapide et sain. C’est plus de la ferme à la fourchette à Mid-Town. Nous avons tellement d’agriculteurs et de producteurs locaux incroyables. Je travaille toujours pour incorporer des saveurs fraîches et de saison dans les deux restaurants.

La gestion de deux cuisines garde April sur ses orteils, mais avec un personnel de base solide, elle peut passer la plupart de son temps à explorer sa créativité culinaire.

« Nous changeons le menu deux fois par an. Je pense toujours aux saveurs. Si je me détends, j’aurai souvent un moment épiphanique et je l’écrirai. Ça se passe comme ça. »

Et juste comme ça, mon temps avec ce chef pétillant est presque terminé. J’ai gardé ma question préférée pour la fin : “Qu’y a-t-il dans votre réfrigérateur à la maison ?”

April n’hésite pas.

« Si tu ouvres mon frigo, tu trouveras du fromage. Il y a toujours une sorte de fromage là-dedans, des tonnes de sauces piquantes et de moutarde.

Fromages et condiments ! Sonne comme le début de la prochaine grande création culinaire d’April Roy.

