Train de vacances au Illinois Railway Museum, visites avec le Père Noël et promenades en calèche – Shaw Local

[ For tree lightings and other holiday events in McHenry County, click here. ]

1. Le Joyeuses Fêtes se poursuit au Illinois Railway Museum les week-ends jusqu’au 18 décembre.

Le trajet en train de 40 minutes à travers la campagne hivernale comprend une visite avec le Père Noël, des friandises et des cadeaux, ainsi qu’un affichage des lumières de Noël dans la zone d’embarquement, la possibilité de découvrir certains des trains historiques du musée et des promenades dans les tramways de Chicago.

Le train circulera à 11 h 30 et à 12 h 30, 13 h 30, 14 h 30, 16 h, 17 h et 18 h le samedi et le dimanche jusqu’au 18 décembre. D’autres trajets peuvent être ajoutés en fonction de la demande.

Le parking gratuit ouvre 30 minutes avant le premier trajet et ferme 30 minutes après le retour du dernier trajet. Les billets coûtent 22 $ par personne et toute personne âgée de 2 ans et plus doit avoir un billet.

Le musée se trouve au 7000 Olson Road à Union.

Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, rendez-vous sur irm.org/event/happy-holiday-railway/.

2. Le gratuit Promenade Luminaria reste disponible au parc Veteran Acres du Crystal Lake Park District jusqu’à samedi.

Le procès est ouvert aux marcheurs de 16h30 à 19h30 tous les jours jusqu’au vendredi, et un événement avec des feux de camp, une visite de Mme Noël, des chanteurs de Noël, du chocolat chaud et une forêt de cannes à sucre se déroulera de 16h30 à 19h. :30 h samedi, à partir de l’abri de pique-nique.

Le sentier de 3/4 de mile est un mélange de surfaces pavées, de gravier et d’herbe. Un sentier et une carte pour personnes à mobilité réduite sont disponibles sur crystallakeparks.org/special-events.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance pour cet événement gratuit, bien qu’un don de 1 $ par personne ou de 5 $ par famille soit demandé et sera utilisé pour aider à financer les futurs programmes du Centre de la nature.

3. Le Père Noël revient au Cabane de Noël du Rotary Club de Woodstock le vendredi et promenades en calèche gratuites sera également disponible sur la base du premier arrivé, premier servi le samedi.

Le Père Noël sera disponible pour les visiteurs de 16 h 30 à 19 h 30 en semaine à partir du vendredi et de 13 h à 17 h les samedis et dimanches jusqu’au 23 décembre.

La réservation à l’avance est obligatoire et peut être effectuée au bit.ly/WoodstockSanta2022. La visite du Père Noël est gratuite, mais les dons sont appréciés.

Les promenades en calèche se dérouleront de 14 h à 16 h 30 samedi à l’historique Woodstock Square. Les manèges se termineront à 16h30, que les gens soient toujours en ligne ou non.

Il s’agit d’une attraction de vacances populaire, il est donc conseillé aux participants de prendre une boisson chaude, de s’habiller chaudement et de se préparer à faire la queue à l’extérieur.

4. Le Père Noël rendra également visite aux familles dans la salle du carrousel de Coney Island au Volo Musée à partir de ce week-end.

Les visites seront disponibles de 10 h à 16 h les samedis et dimanches jusqu’au 18 décembre au musée, 27582 Volo Village Road. Les tarifs d’admission réguliers s’appliquent et incluent les visites du Père Noël. Un photographe professionnel publiera des photos en ligne pour que les visiteurs les téléchargent plus tard.

Le musée, qui présente également des véhicules d’époque ainsi que Jurassic Gardens avec trois douzaines d’animatroniques et plusieurs dinosaures statiques, proposera des boissons et des collations sur le thème des vacances dans sa nouvelle gare centrale de Grams.

Le Musée de Volo est ouvert de 10h à 17h tous les jours sauf à Noël et au Jour de l’An.

L’admission est de 19,95 $ par adulte, 17,95 $ par personne âgée, 16,95 $ pour les militaires, 12,95 $ pour les enfants de 5 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. L’admission séparée au parc de dinosaures Jurassic Gardens coûte 15,95 $ chacun; gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. Les laissez-passer combinés coûtent 31,95 $ pour les adultes et 24,95 $ pour les enfants de 5 à 12 ans, et sont valables pour deux jours consécutifs.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur volofun.com ou composez le 815-385-3644.

5. Le Société historique et musée du comté de McHenry organisera une journée portes ouvertes des Fêtes avec de la musique en direct, une vente de pâtisseries, une station de selfies des Fêtes et une exposition de Noël unique en son genre.

La pièce maîtresse de l’événement, qui se déroule de 11 h à 15 h samedi au musée, 6422 Main St. à Union, sera une mangeoire avec des personnages de 40 pouces, datant de 1897, réalisée par Konrad Rabbels à Kevlaer, en Allemagne. La crèche s’étend sur 15 pieds.

L’exposition comprend également les elfes des grands magasins présentés dans le film “A Christmas Story”, ainsi qu’une sélection d’arbres de Noël, de lumières et de stands éclairés et vintage.

Cette année marque le 140e anniversaire du premier arbre de Noël électrique, a déclaré Dave Harms, membre de Golden Glow of Christmas Past, qui a monté l’exposition avec sa collègue Lynne Eltrevoog.

Edward Hibberd Johnson, un associé commercial de l’inventeur Thomas Edison, a créé le premier arbre de Noël illuminé électriquement connu en 1882 dans sa maison de New York avec 80 ampoules rouges, blanches et bleues câblées à la main.

L’affichage restera jusqu’au 6 janvier, à l’exception des 23, 26 et 30 décembre ; ainsi que le jour de l’an. Les horaires sont de 13h à 16h du mardi au vendredi. L’admission régulière au musée s’applique après le samedi.

Pour information composez le 815 923-2267 ou rendez-vous sur GotHistory.org.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Northwest Herald à shawlocal.com/northwest-herald/local-events/ où ils sont ensuite pris en compte pour inclusion dans cette fonctionnalité.

Correction: Cet article a été mis à jour pour corriger la demande de dons à la Luminaria Walk à Crystal Lake. Un don de 1 $ par personne ou 5 $ par famille est demandé et sera utilisé pour aider à financer les futurs programmes du Centre de la nature.