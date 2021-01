Spike Lee a été salué comme un cinéaste pionnier avec le prix de la cinémathèque américaine à vie lors d’une cérémonie virtuelle jeudi soir.

Mais ne vous attendez pas à ce que Lee, 63 ans, qui a reçu le prix de la distribution de son film de 2020 « Da 5 Bloods », se repose sur ses lauriers au cours de sa quatrième décennie de cinéma.

« Merci pour le soutien que vous m’avez apporté au fil des ans », a déclaré Lee, regardant la caméra lors de son discours d’acceptation. « Et continuons cette chose! »

Le réalisateur de « Do The Right Thing », « Malcolm X », « She’s Gotta Have It » et « Jungle Fever » a réitéré son point de vue de continuer à l’actrice Jodie Foster (star de son drame de 2006 « Inside Man ») au cours d’une carrière- couvrant la discussion avant l’attribution du prix.

« J’ai 63 ans, je suis né le premier jour du printemps 1957 », a déclaré Lee. «Si vous aimez ce que vous faites, vous pouvez retarder Father Time. J’ai encore des joints à faire.

«Dès le début, j’ai voulu créer un corpus d’œuvres, car j’ai remarqué que les artistes que j’admirais continuaient de construire leur corpus», a déclaré Lee. « Ce n’était pas juste une chose unique. Au fil des ans, ils ont continué à travailler sur leur métier. Pour moi, c’était le modèle. »

L’impact de Lee sur le cinéma et l’ouverture des portes aux cinéastes noirs est déjà établi et a été mis en évidence lorsque le réalisateur de « Black Panther » Ryan Coogler s’est joint à la discussion.

«En tant que personne qui vous a suivi dans l’industrie, j’ai ressenti votre impact d’une manière si importante», a déclaré Coogler, qui a appelé Lee «le pionnier que vous deviez être».

Lee a rendu hommage aux cinéastes qui l’ont précédé et a dit qu’il était ravi de voir la «prochaine vague» de cinéastes noirs «monter et continuer cette chose. Cela me rend heureux».

«Les choses ne commencent pas juste au moment où vous vous présentez», a déclaré Lee à Coogler. « Les personnes les plus heureuses du succès de« Black Panther »étaient vous, Disney, et ensuite j’étais le troisième. »

Lee et Coogler ont rendu hommage à Chadwick Boseman, la star de « Black Panther » et de « Da 5 Bloods », décédée en août à 43 ans.

« Je l’aime et il me manque », a déclaré Coogler, parlant publiquement pour la première fois de l’acteur décédé. « Son talent était si puissant que même s’il n’était avec nous que pour un temps limité, il nous a donné tellement, tellement. Il a donné une quantité infinie de cadeaux. »

Lee a discuté de l’incorporation de Boseman dans le rôle de Stormin ‘Norman, décrit par ses camarades soldats dans son histoire sur la guerre du Vietnam comme «le plus grand soldat du monde».

« Vous ne pouvez tout simplement pas choisir qui que ce soit pour cela, comme ses frères le décrivent comme mythique », a déclaré Lee, qui a souligné le pedigree d’acteur de Boseman. « Vous parlez d’un acteur qui a joué Jackie Robinson, le parrain de Soul James Brown, Thurgood Marshall, puis la Panthère noire. Je voyais des choses que je ne savais même pas. »

Passant en revue sa propre carrière, Lee, diplômé de la New York University Film School, a discuté de certains défis.Il a admis qu’il lui avait fallu des années pour apprendre à travailler avec des acteurs, rappelant la tension avec l’acteur Laurence Fishburne dans le film de 1988 « School Daze ».

« Nous avons eu quelques discussions. Il était mécontent de ma langue envers lui et les autres acteurs. Il a senti, et à juste titre, je ne donnais pas ce dont ils avaient besoin », a déclaré Lee. « Mais je ne savais pas mieux. »

Au moment où Lee a réalisé « Do The Right Thing » un an plus tard, il s’était amélioré dans ce domaine de travail vital.

La star de « Da 5 Bloods » Delroy Lindo, qui est en lice pour son rôle, a admis qu’il y avait « un facteur d’intimidation » travaillant avec le très établi Lee.

« Il est Spike Lee, il est plus grand que nature », a déclaré Lindo, qui a déclaré que cela est contré par l’esprit de Lee de « nous sommes ensemble. Nous savons quelle est la mission. »

La star de « Da 5 Bloods », Jonathan Majors, a déclaré à propos de Lee: « Il y a des cinéastes qui créent des divertissements pour le monde, il y en a qui créent des commentaires sur notre monde. Je ne connais personne d’autre qui, si naturellement et honnêtement, crée les deux – à maintes reprises et coup après coup. «