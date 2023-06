« Trahison » : Poutine s’adresse à la Russie après l’appel du chef mercenaire à la rébellion armée

Le président russe Vladimir Poutine s’est adressé à la nation samedi, après que le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin a appelé à la rébellion armée et a atteint une ville russe clé avec ses troupes. Prigozhin, propriétaire de la société militaire privée Wagner, a affirmé que ses forces avaient sous leur contrôle des installations militaires dans la ville méridionale de Rostov-on-Don.

« Nous détruirons tous ceux qui se dresseront sur notre chemin », a déclaré Prigozhin dans l’une des séries d’enregistrements vidéo et audio en colère publiés sur les réseaux sociaux à partir de vendredi soir. « Nous avançons et nous irons jusqu’au bout. »

Les services de sécurité russes avaient réagi à la déclaration de rébellion armée de Prigozhin en appelant à son arrestation. Signe du sérieux avec lequel le Kremlin a pris la menace, la sécurité a été renforcée à Moscou, Rostov-sur-le-Don et dans d’autres régions. On ne savait pas immédiatement comment il avait pu entrer dans la ville du sud de la Russie ni combien de soldats il avait avec lui.

RUPTURE : Dans une allocution enregistrée, Vladimir Poutine a déclaré que la rébellion du groupe Wagner est une « campagne d’aventure criminelle » et « l’équivalent d’une mutinerie armée ». Il dit : « C’est une tentative de nous renverser de l’intérieur. C’est de la trahison. » Dernier: https://t.co/X3flQUBL0r Ciel 501 pic.twitter.com/iaIgz7YASc – Nouvelles du ciel (@SkyNews) 24 juin 2023

CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

Le propriétaire de l’entrepreneur militaire privé Wagner qui a appelé à une rébellion armée visant à évincer le ministre russe de la Défense a confirmé samedi matin que lui et ses troupes avaient atteint une ville russe clé après avoir traversé la frontière ukrainienne.

Le ministère russe de la Défense a dénoncé les actions comme une « entreprise criminelle » et a appelé les combattants de Wagner à retourner à leur point de déploiement. Le ministère a déclaré qu’il assurerait leur sécurité.

Yeveny Prigojine a posté une vidéo de lui-même à Rostov-sur-le-Don au quartier général militaire russe qui supervise les combats en Ukraine. Il a affirmé que ses forces avaient sous leur contrôle des installations militaires dans la ville, y compris l’aérodrome. D’autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des véhicules militaires, y compris des chars, dans les rues à l’extérieur.

Prigozhin a déclaré samedi matin que ses forces étaient entrées en Russie depuis l’Ukraine et avaient atteint Rostov, ajoutant qu’elles n’avaient rencontré aucune résistance de la part de jeunes conscrits aux points de contrôle et que ses forces « ne se battent pas contre des enfants ».

« Mais nous détruirons tous ceux qui se dresseront sur notre chemin », a-t-il déclaré dans l’un d’une série d’enregistrements vidéo et audio en colère publiés sur les réseaux sociaux à partir de vendredi soir. « Nous avançons et nous irons jusqu’au bout. »

Les services de sécurité russes avaient réagi à la déclaration de rébellion armée de Prigozhin en appelant à son arrestation. Signe du sérieux avec lequel le Kremlin a pris la menace, les autorités ont déclaré un «régime antiterroriste» à Moscou et dans les environs de la capitale, permettant une sécurité renforcée et des libertés restreintes, et la sécurité a été renforcée à Moscou.

On ne savait pas immédiatement comment il avait pu entrer dans la ville du sud de la Russie ni combien de soldats il avait avec lui.

Prigozhin a allégué que les camps de campagne de Wagner en Ukraine avaient été frappés par des roquettes, des hélicoptères de combat et des tirs d’artillerie sur ordre du chef d’état-major général, le général Valery Gerasimov, à la suite d’une réunion à Rostov avec le ministre de la Défense Sergei Shoigu au cours de laquelle ils ont décidé de détruire Wagner . Il a également déclaré que ses forces avaient abattu un hélicoptère militaire russe qui avait tiré sur un convoi civil, mais qu’il n’y avait aucune confirmation indépendante.

Prigozhin a déclaré qu’il avait 25 000 soldats sous ses ordres et qu’il punirait Choïgou dans une rébellion armée, et a exhorté l’armée à ne pas opposer de résistance : « Ce n’est pas un coup d’État militaire, mais une marche de la justice ».

Si l’issue de la confrontation n’était pas encore claire, elle semblait susceptible d’entraver davantage L’effort de guerre de Moscou alors que les forces de Kiev sondaient les défenses russes dans les premières étapes d’une contre-offensive. Le différend, surtout si Prigozhin devait l’emporter, pourrait également avoir des répercussions sur le président Vladimir Poutine et sa capacité à maintenir un front uni.

Les forces de Wagner ont joué un rôle crucial dans la guerre de la Russie en Ukraine, réussissant à prendre la ville où se sont déroulées les batailles les plus sanglantes et les plus longues, Bakhmut. Mais Prigozhin a de plus en plus critiqué les hauts gradés de l’armée russel’accusant d’incompétence et d’affamer ses troupes d’armes et de munitions.

Vendredi, le Comité national antiterroriste, qui fait partie du Service fédéral de sécurité, ou FSB, a accusé Prigozhin d’avoir appelé à une rébellion armée, passible de 20 ans de prison.

Le FSB a exhorté les soldats sous contrat de Wagner à arrêter Prigozhin et à refuser de suivre ses «ordres criminels et perfides». Il a qualifié ses déclarations de « coup de poignard dans le dos des troupes russes » et a déclaré qu’elles revenaient à fomenter un conflit armé.

Poutine a été informé de la situation et « toutes les mesures nécessaires ont été prises », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Samedi matin, il a ajouté que Poutine s’adresserait à la nation « sous peu ».

Des camions militaires lourds et des véhicules blindés ont été vus dans plusieurs parties du centre de Moscou tôt samedi, et des soldats armés de fusils d’assaut ont été déployés devant le bâtiment principal du ministère de la Défense. La zone autour de l’administration présidentielle près de la Place Rouge a été bloquée, étouffant la circulation.

Mais même avec la présence militaire accrue, les bars et restaurants du centre-ville étaient remplis de clients. Dans un club près du siège du FSB, des gens dansaient dans la rue près de l’entrée.

Prigozhin, dont la querelle avec le ministère de la Défense remonte à des années, avait refusé de se conformer à l’exigence que les entrepreneurs militaires signent des contrats avec le ministère avant le 1er juillet. Dans un communiqué vendredi soir, il a déclaré qu’il était prêt à trouver un compromis mais « ils ont nous a trompés traîtreusement.

« Aujourd’hui, ils ont lancé une attaque à la roquette sur nos arrière-camps et un grand nombre de nos camarades ont été tués », a-t-il déclaré. Le ministère de la Défense a nié avoir attaqué les camps de Wagner.

« Le mal incarné par les dirigeants militaires du pays doit être stoppé », a-t-il crié.

Le colonel général Sergei Surovikin, commandant adjoint du groupe de forces russes combattant en Ukraine, a exhorté les forces de Wagner à arrêter tout mouvement contre l’armée, affirmant que cela ferait le jeu des ennemis de la Russie, qui « attendent de voir le exacerbation de notre situation politique intérieure.

Tatiana Stanovaya, une analyste politique, a prédit que ce serait la fin de Prigozhin.

« Maintenant que l’État s’est activement engagé, il n’y a plus de retour en arrière », a-t-elle tweeté. « La fin de Prigojine et de Wagner est imminente. La seule possibilité est maintenant l’effacement absolu, le degré de résistance du groupe Wagner étant la seule variable. Surovikin a été envoyé pour les convaincre de se rendre. La confrontation semble totalement futile.

Le lieutenant-général Vladimir Alexeyev, un officier supérieur de l’armée, a dénoncé la décision de Prigozhin comme une « folie » menaçant la guerre civile.

« C’est un coup de poignard dans le dos du pays et du président. … Une telle provocation ne pouvait être mise en scène que par des ennemis de la Russie », a-t-il déclaré.

Le ministère de la Défense a déclaré dans un communiqué que l’Ukraine concentrait des troupes pour une attaque autour de Bakhmut afin de profiter de la « provocation de Prigojine ». Il a déclaré que l’artillerie et les avions de guerre russes tiraient sur les forces ukrainiennes alors qu’elles préparaient une offensive.

À Washington, l’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré : « Le renversement violent des loyalistes de Poutine comme Choïgou et Gerasimov causerait des dommages irréparables à la stabilité de l’emprise perçue de Poutine sur le pouvoir.

À la Maison Blanche, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adam Hodge, a déclaré: « Nous surveillons la situation et consulterons nos alliés et partenaires sur ces développements. »

À Kiev, une attaque au missile russe a fait au moins deux morts et huit blessés samedi lorsque la chute de débris a provoqué un incendie sur plusieurs étages d’un immeuble de 24 étages dans un quartier central, a déclaré Serhii Popko, le chef de l’administration militaire de la ville sur Telegram. .