Trahir Gaza est une trahison envers l’humanité

Le 130ème jour s’est écoulé depuis le génocide en cours en Palestine. Lorsqu’on décrit l’une des plus grandes atrocités de l’histoire de l’humanité, le dénombrement des victimes peut normaliser les décès. C’est pourquoi je ne veux pas parler des martyrs palestiniens comme d’un simple total.

Chaque victime affecte individuellement nos cœurs, mais malheureusement, il n’existe pas d’autre moyen d’exprimer l’ampleur du massacre.

En 122 jours, 27 365 personnes ont été martyrisées dans la bande de Gaza, dont plus de 11 500 enfants. Environ 8 000 Palestiniens sont portés disparus et on ignore où ils se trouvent. Le nombre de blessés s’élève à 66 630, dont 8 663 enfants. Selon les chiffres publiés par les Nations Unies, depuis le 7 octobre, le nombre d’enfants orphelins et démunis a dépassé les 17 000. Les frappes aériennes israéliennes ont dévasté plus de 70 000 bâtiments dans la bande de Gaza.

Israël, déclenchant un massacre dans le nord de la bande de Gaza après le 7 octobre, a contraint la population gazaouie à migrer vers le sud, vers la ville de Rafah, près de la frontière égyptienne, en leur promettant la sécurité. Cependant, à mesure que la population de Gaza se déplaçait vers le sud, l’administration israélienne a étendu son occupation à ces régions. Fin décembre, 90 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza avaient été déplacés pour la troisième ou la quatrième fois.

Récemment, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé qu’il ciblerait Rafah. En d’autres termes, Israël, ayant déjà confiné les Palestiniens à Rafah, n’a pas hésité à déclarer publiquement jeudi qu’il procéderait à un massacre de masse en bombardant cette région.

Israël : la voie sans entrave vers le massacre

On ne peut pas dire que la décision de la Cour internationale de Justice (CIJ) concernant la prise de mesures par Israël pour prévenir le génocide contre les Palestiniens et améliorer la situation humanitaire à Gaza ait eu un impact significatif sur Tel Aviv. Au contraire, il a intensifié la violence du massacre à travers des opérations militaires et a commencé à utiliser des outils de pression politique sur les pays occidentaux. La semaine dernière, 12 pays ont annoncé le retrait de leur soutien à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), qui fournit une assistance aux réfugiés palestiniens.

Alors qu’Israël lance des menaces internationales, affirmant que la guerre ne prendra fin que lorsque l’UNRWA sera complètement dissous, les États-Unis, qui ont fourni le don le plus élevé de 343,9 millions de dollars à l’UNRWA en 2022, ont une fois de plus démontré leur soutien à Israël en devenant le premier pays à coupé son don. Depuis la semaine dernière, le Canada, l’Australie, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Finlande, l’Estonie, le Japon, l’Autriche et la Roumanie ont également cessé leur soutien financier à l’agence des Nations Unies chargée d’aider les Palestiniens.

La Commission européenne a en revanche annoncé que le financement de l’UNRWA ne serait accordé que fin février et qu’il serait réévalué par la suite. Seuls trois pays occidentaux se sont opposés à cette décision. L’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont courageusement déclaré leur engagement officiel à poursuivre leur soutien financier, soulignant le rôle essentiel de l’UNRWA dans la fourniture de nourriture et d’aide en nature à la Palestine.

La Palestine se retrouve de plus en plus isolée à mesure que la réaction publique mondiale contre Israël s’intensifie, et pourtant l’isolement diplomatique des Palestiniens persiste entre les nations. En plus de l’occupation, des frappes aériennes et des bombardements incessants, toute source potentielle d’aide aux Palestiniens, aux prises avec la faim, la soif et le froid depuis une période prolongée, est coupée.

En cette période critique, il est de notre responsabilité de résister à la normalisation et à la banalisation du génocide et du massacre perpétrés en Palestine, en affirmant aux Palestiniens qu’ils ne sont pas seuls.

Oublier Gaza est une trahison de l’humanité.