Trahi par un ami, comment la carrière du sprinter olympique s’est déroulée après une arrestation choc dans la répression de la drogue | Nouvelles du Royaume-Uni

Né de parents toxicomanes, entouré d’héroïne et de crack, Leon Reid dit que tout ce qu’il a toujours voulu, c’est échapper à la drogue.

Au lieu de cela, le sprinteur a fini par se sentir trompé et trahi par un ami, ce qui a conduit à une condamnation pour avoir permis que sa maison soit utilisée pour produire du crack.

C’est le dénouement d’une carrière d’athlétisme qui l’a vu concourir aux Jeux Olympiques pour l’Irlande.

Le joueur de 28 ans se voit victime de naïveté et d’abus de confiance. Et c’est une histoire dont il espère que d’autres – en particulier dans le sport – pourront s’inspirer pour éviter de commettre les mêmes erreurs.

« J’ai fait confiance à quelqu’un et à un ancien partenaire d’entraînement, un vieil ami », a déclaré Reid à Sky News lors de sa première interview télévisée sur l’affaire. « J’ai l’impression d’avoir vraiment profité de moi, surtout quand j’étais au sommet de ma carrière. »

Après avoir déménagé entre 14 foyers d’accueil, Reid a trouvé la stabilité et la vitesse sur la piste d’athlétisme.

La course à pied a mis sa vie sur une nouvelle voie après une enfance perturbée, avec les encouragements de parents adoptifs et d’un entraîneur. Cela lui a offert une carrière inattendue.

Courant pour l’Irlande du Nord, ses débuts dans un événement majeur ont eu lieu en 2018. Le bronze au 200 m a été remporté par les Jeux du Commonwealth en Australie.

En 2020, il se prépare pour les Jeux olympiques, retardés par la pandémie, et change sa routine.

Image:

Leon Reid (extrême droite) a participé aux Jeux olympiques de Tokyo



Un ami « a utilisé son appartement » pour produire du crack

Le premier confinement l’a empêché de poursuivre sa formation en Afrique du Sud. Il était donc de retour en Angleterre, retournant dans un appartement à Bristol qu’il sous-louait à un ami.

Reid soutient que pendant qu’il s’entraînait, Romaine Hyman utilisait l’appartement pour produire du crack.

La première fois qu’il en a eu connaissance, c’est à l’arrivée de la police, insiste-t-il.

En mai 2020, il a été arrêté dans le cadre d’une opération menée par l’Unité régionale du crime organisé du Sud-Ouest, détruisant un service de communication crypté.

« C’est évidemment très bouleversant », a déclaré Reid près de la plage de Worthing. « C’est tout ce que j’ai essayé de m’éloigner de toute ma vie (la drogue) et de me remettre dans ce genre de cercle, ce n’était tout simplement rien dans lequel j’avais jamais rêvé que je serais impliqué, jamais. »

Condamné à exécuter la peine d’intérêt général

En attendant son procès, il a tout de même pu se rendre aux Jeux olympiques – après avoir fait appel d’une décision de désélection irlandaise – et a atteint les demi-finales du 200 m à Tokyo en 2021.

Puis est venu son procès l’année dernière et une condamnation pour avoir autorisé l’utilisation de son appartement pour la production de cocaïne et reçu un paiement, dont les SMS se sont avérés être de 500 £.

Reid a reçu l’ordre d’effectuer des travaux d’intérêt général. Hyman a été emprisonné pendant 26 ans après avoir été reconnu coupable de 18 infractions dans la répression de sa tentative de construire un empire de la drogue.

« J’étais là-bas en train de m’entraîner pour les Olympiques. J’étais au sommet de ma carrière », se souvient Reid. « Je n’étais pas vraiment concentré sur mon ami. Il faisait son entraînement dans l’appartement, ce qui, évidemment, il a dit que c’était du trading forex et des choses comme ça, qui ne m’intéressent pas. »

Comment Reid n’a-t-il pas pu remarquer que l’appartement était utilisé pour produire de la cocaïne ?

« Il s’assurait que je sortais de l’appartement », a-t-il répondu. « J’étais sur une liste de médicaments de l’AMA, donc même si je touchais une poignée de porte sur laquelle il y avait des traces de drogue, j’obtiendrais un test de dépistage de drogue positif et j’échouerais, et je perdrais ma carrière. position pour risquer cela à n’importe quelle échelle. »

« Cela a détruit ma carrière et aussi ma réputation »

Reid soutient qu’il était « trop ​​​​nonchalant à propos de toute la situation » tout en rendant service à un ami, insistant: « Je n’avais pas besoin d’argent ».

Il avait gagné en statut, en sponsors et en succès. Mais ils l’ont abandonné après la condamnation.

Un retour aux Jeux du Commonwealth a également été bloqué l’année dernière lorsqu’il a été considéré comme un risque pour la sécurité par les organisateurs de Birmingham.

« Cela a détruit ma carrière », dit-il. « Et aussi ma réputation. »

Les gains ont été perdus, la dette a augmenté. Avec son premier enfant né il y a un mois, Reid a réalisé qu’une carrière mise à mal par une condamnation pénale devait prendre fin.

Mais tout au long de notre heure ensemble, il ne semble pas fâché. Pas même sur la trahison.

« Le contrôle des émotions est évidemment très important dans le sport, et vous devez évidemment en tenir compte dans la vie », a déclaré Reid. « Je ne peux pas me mettre en colère pour chaque petite chose.

« Et ces deux dernières années, j’ai vécu un peu ce cauchemar. Donc, pour que je sois capable de purifier l’air et de prendre un nouveau départ, c’est plus important que de me mettre en colère contre quelqu’un… en prison. »

Au lieu de cela, il espère utiliser son malheur pour aider ceux qui sont encore dans le sport professionnel. Une entreprise de mentorat est en cours de création, afin qu’il puisse quitter son emploi temporaire de télévendeur.

« J’ai combattu mes démons des deux dernières années », dit Reid. « J’ai eu des nuits sans sommeil et j’ai pleuré pour m’endormir. Mais maintenant, j’attends l’avenir avec impatience. »