Trahan Architects restaure le Superdome pour en faire un « microcosme » de la Nouvelle-Orléans

Le studio local Trahan Architects a terminé la rénovation intérieure du Caesars Superdome à la Nouvelle-Orléans, complétant une série de rénovations lancées après l’ouragan Katrina qui, selon lui, prolongeront la durée de vie du stade de 25 ans.

Trahan Architectes » Les travaux d’aménagement intérieur constituent la dernière rénovation en date depuis que le studio a entrepris la restauration du Superdome en 2005, après qu’il ait été endommagé par l’ouragan Katrina. Le bâtiment a abrité jusqu’à 20 000 personnes fuyant la tempête.

Le Superdome a été initialement achevé en 1975 par Curtis et Davis associés et comportait un dôme et une façade cylindrique concave revêtue de panneaux en aluminium.

Suite à l’ouragan Katrina, Trahan Architectes a procédé à une refonte de l’extérieur en remplaçant tous les panneaux par un système de pare-pluie composé de panneaux métalliques en aluminium anodisé.

La phase actuelle de rénovation, qui a été achevée à temps pour le premier match de la saison de la NFL, comprenait le retrait du système de circulation des rampes du hall.

Cela a permis de repousser les concessions vers l’extérieur de la structure, ainsi que d’installer des atriums dans les programmes d’entrée et d’installer des salons.

Au total, la rénovation a ouvert plus de 100 000 pieds carrés (9 290 mètres carrés), selon le studio.

La suppression des rampes a permis davantage d’espaces partagés et de circulation, selon le studio, qui a modelé les concessions et la circulation sur les paysages urbains axés sur la communauté de la Nouvelle-Orléans.

« Avec cette refonte intérieure, nous voulions que le bâtiment soit comme un microcosme de notre ville », a déclaré Trey Trahan, directeur fondateur de Trahan Architects, à Dezeen.

« Nous avons pensé le projet comme une série de quartiers superposés ou « faubourgs » comme nous les appelons, tous reliés par de généreux espaces de circulation qui les desservent – ​​autrement dit « la rue ». »

Il était également important lors de la rénovation de ramener à l’intérieur la matérialité utilisée pour la façade d’origine.

Trahan et son partenaire de studio Brad McWhirter ont tous deux déclaré à Dezeen que le caractère innovant du Superdome, tant sur le plan structurel que matériel, était important tout au long du processus de refonte.

« Le riche langage matériel avec lequel ils ont travaillé, avec une peau extérieure en aluminium anodisé qui vieillit magnifiquement avec le temps, ainsi que sa forme élégante, nous ont fait le voir comme une sculpture qui devait s’exprimer à la fois à l’intérieur et à l’extérieur », a déclaré McWhirter.

« Auparavant, on ne pouvait pas percevoir la forme du bâtiment depuis l’intérieur – ils étaient traités comme deux éléments complètement séparés. »

Ce mouvement est particulièrement évident dans les atriums placés aux trois coins de la structure, qui constituent les interventions les plus visibles visuellement.

Ici, des ascenseurs express circulent dans les vides, dont les parois sont revêtues de tiges d’aluminium anodisé et traversées par d’épaisses poutres recouvertes de métal qui dévoilent la structure.

La planification de la résilience et la mise en conformité de la structure avec les codes en matière de ventilation et d’accessibilité étaient également importantes dans le processus de refonte.

Trahan Architectes a travaillé avec une firme d’ingénierie Thornton Tomasetti pour garantir que le bâtiment puisse résister aux vents violents, c’est lors de ce processus de modélisation 3D que les vides recouverts par les rampes de circulation ont été découverts, ce qui a conduit à leur suppression.

« Vous montiez les rampes d’un étage à l’autre avec une hauteur sous plafond de huit pieds (2,4 mètres), jusqu’à des halls petits et exigus, jusqu’à ce que vous arriviez enfin à votre siège pour un peu de soulagement », a déclaré Trahan.

« Grâce au modèle, nous avons pu voir toute l’ampleur des vides et des espaces gaspillés qui pourraient être plus utiles au public, aux opérations de construction et à l’intégration de nouveaux systèmes mécaniques. »

Ces démarches ont été menées tout en préservant l’utilisation du stade pour la saison de football américain. Le studio a également dû installer des terrasses accessibles aux personnes à mobilité réduite, tout en veillant à ce que les nouveaux systèmes mécaniques ne nuisent pas trop à l’esthétique de l’extérieur.

« Ce fut un défi, et du point de vue de la conception, d’implanter l’accessibilité universelle dans un bâtiment vieux de 50 ans. Il a fallu rattraper beaucoup de temps perdu pour mettre le bâtiment aux normes d’aujourd’hui et faire un effort supplémentaire pour préparer l’avenir », a ajouté M. Trahan.

Ces améliorations tournées vers l’avenir comprenaient le remplacement de la façade susmentionnée et l’inclusion de nouveaux générateurs de secours, car la perte d’électricité pendant l’ouragan Katrina a créé des conditions difficiles pour ceux qui s’abritaient à l’intérieur.

Les architectes ont également salué certaines des caractéristiques originales de la structure, qui ont été conservées.

« Par exemple, les « gouttières » du toit, cachées derrière le rebord de la façade en haut, gèrent les eaux pluviales de telle sorte que le drainage d’un toit de 10 acres ne surcharge pas le système de la ville », a déclaré McWhirter.

« Cela continue de très bien fonctionner aujourd’hui, même avec l’énorme quantité de développement qui a eu lieu depuis l’ouverture du bâtiment. »

Selon le studio, l’ensemble des rénovations effectuées depuis 2005 prolongera considérablement la durée de vie du stade.

« Cette rénovation complète devrait prolonger la durée de vie du bâtiment de 25 ans, permettant aux générations futures de profiter du même sentiment de communauté et du même enthousiasme que ce monument de la Nouvelle-Orléans suscite depuis près d’un demi-siècle », a-t-il déclaré.

Parmi les autres restaurations de bâtiments emblématiques, citons la rénovation intérieure du gratte-ciel Transamerica Pyramid à San Francisco par Foster + Partners.

Parallèlement, les catastrophes naturelles aggravées par le changement climatique continuent d’inciter à mieux concevoir les bâtiments. Dans ce contexte, Dezeen a lancé l’année dernière une série intitulée « Designing for Disaster » (Concevoir pour les catastrophes) pour mettre en lumière les différents problèmes et solutions auxquels les architectes et les concepteurs sont confrontés face à des phénomènes météorologiques extrêmes.

La photographie est de Tim Hursley.