Tragique adolescente de 15 ans, éjectée d’un autocar avant que celui-ci ne lui tombe dessus dans un accident d’horreur de M53 qui a également tué le conducteur, selon l’enquête

Une adolescente est décédée lorsque l’autocar dans lequel elle se trouvait est tombé sur elle après en avoir été éjectée dans un accident d’horreur qui a également tué le conducteur, selon une enquête.

Jessica Baker, 15 ans, et Stephen Shrimpton, 40 ans, se trouvaient dans l’autobus scolaire lorsqu’il s’est renversé sur la M53 vendredi dernier.

Jessica est décédée dans un accident d’autocar la semaine dernière Crédit : PA

Le conducteur Stephen a également été tué dans l’horreur Crédit : PA

Une enquête sur la mort des deux hommes a révélé aujourd’hui comment Jessica avait été expulsée de l’entraîneur avant que celui-ci ne lui tombe dessus.

Le coroner André Rebello a déclaré que l’adolescent était probablement décédé des suites d’un traumatisme crânien.

L’audience a également appris que le conducteur Stephen avait également été vu « s’effondrer » au volant quelques instants avant l’accident.

Le horreur L’événement s’est déroulé vendredi vers 8 heures du matin lorsque le bus, transportant des élèves de la West Kirby Grammar School et de la Calday Grange Grammar School, a heurté le terre-plein central et s’est renversé.

Les étudiants ont été forcés de grimper à travers les fenêtres brisées alors que les équipes d’urgence envahissaient les lieux.

Environ 58 personnes ont été impliquées dans l’accident près de la sortie cinq à Hooton, Cheshire, avec quatre enfants emmenés à hôpital.

L’un d’entre eux, un garçon de 14 ans, a subi des blessures qui ont changé sa vie mais se trouve désormais dans un état stable.

Les hommages ont afflué pour Jessica, qui était une grimpeuse talentueuse, après la tragédie.

Sa famille a déclaré : « Jessica était une fille, une petite-fille et une nièce chaleureuse et merveilleuse, une sœur dévouée et une amie fidèle.

« À l’âge de 15 ans, elle commençait tout juste la 11e année à la West Kirby Grammar School, où elle se concentrait non seulement sur le travail académique mais aussi sur le sport, représentant l’école lors de nombreux événements.

« Sa mort prématurée a créé un vide immense dans nos vies qui ne sera jamais comblé.

« Elle manquera à beaucoup, non seulement à l’école mais aussi à la communauté des grimpeurs de tout le pays. »

La belle-sœur de Stephen, Emily Church, a affirmé qu’il avait souffert d’un « problème médical » alors qu’il était au volant.

Sa famille a déclaré : « Stephen était un mari et un père aimant envers sa femme et ses merveilleux enfants, un homme attentionné et attentionné qui donnait toujours la priorité aux autres plutôt qu’à lui-même.

« Stephen manquera beaucoup à tous ses amis et à sa famille. »