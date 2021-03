Les Grammys ont toujours été les cousins ​​les plus émeutiers des Oscars, le grand et le bien de la scène musicale faisant inlassablement sensation.

Nous avons vu Adele jurer ses chaussettes sur scène avant de casser accidentellement son prix; Lady Gaga se présente dans un œuf et Nicki Minaj amène «le Pape» comme son plus un.

Mais la cérémonie annuelle a également servi de toile de fond malheureuse à des occasions vraiment déchirantes.

De la mort de Whitney Houston quelques heures avant le spectacle au retrait de dernière minute de Rihanna après avoir été violemment battue par son petit ami d’alors Chris Brown, The Mirror revient sur les moments tragiques qui ont secoué la cérémonie au fond …

L’assaut de Chris Brown sur Rihanna







(Image: Reuters / TMZ.com)



Rihanna s’est retirée de la cérémonie de 2009 à la dernière minute après l’arrestation de son petit ami de l’époque, Chris Brown, pour l’avoir violemment agressée dans la voiture alors qu’elle rentrait chez elle après une fête pré-Grammys.

Des images choquantes ont montré le visage meurtri et battu de la chanteuse, et Chris a admis plus tard l’avoir frappée au milieu d’une dispute au sujet d’une femme avec laquelle il avait couché une fois.

Dans le documentaire de 2017, Chris Brown: Bienvenue dans ma vie, il a déclaré que Rihanna s’était énervée quand ils avaient rencontré la femme lors de la fête annuelle de Clive Davis.

Une fois de retour dans la voiture, il a affirmé que Rihanna avait repéré un texte qui la portait à croire que Chris savait que la femme en question serait à la fête. Et selon Chris, une dispute s’est ensuivie qui est rapidement devenue violente.









«C’était juste qu’elle était bouleversée. Je l’ai vraiment frappée», se souvient-il.

« Je lui ai donné un coup de poing et ça lui a cassé la lèvre. Et quand je l’ai vu, j’étais sous le choc, je me suis dit, putain pourquoi je l’ai frappée comme ça? »

Il a été condamné à cinq ans de probation et a reçu une ordonnance de service communautaire pour l’agression qui, selon lui, l’a laissé se sentir «comme un monstre foutu».

Pour sa part, Rihanna a déclaré que le rappeur était « l’amour de ma vie » et a déclaré à Oprah Winfrey qu’elle était plus préoccupée par son bien-être que le sien après l’attaque.







(Image: Le réseau Oprah Winfrey)



Elle a déclaré: «C’était embarrassant, c’était humiliant … J’ai perdu mon meilleur ami.

« [But] Parce que aussi en colère que j’étais – aussi en colère, blessée et trahie – j’avais juste l’impression qu’il avait commis cette erreur parce qu’il avait besoin d’aide. Et qui va l’aider?

« Personne ne va dire qu’il a besoin d’aide, tout le monde va dire qu’il est un monstre, sans regarder la source. Et j’étais plus préoccupé par lui. »

La mort de Whitney Houston









La chanteuse troublée Whitney a été retrouvée morte dans la baignoire de sa chambre au Beverly Hilton Hotel à la veille des Grammys en 2012.

Plus tôt dans la semaine, la star à l’air échevelé avait appelé à des répétitions en portant des vêtements dépareillés et en se comportant de manière «erratique».

Deux jours plus tard, à 15h30 le 11 février, l’assistante de la star de Bodyguard la trouva face contre terre, immergée dans la baignoire.

Selon le rapport du coroner, elle a eu une « purge sanglante provenant de son nez » et on pense qu’elle est tombée dans la baignoire après avoir pris de la cocaïne. La cause de son décès était la noyade, les maladies cardiaques et la consommation de cocaïne.









Quelques heures plus tard, la fête pré-Grammy de Clive Davis s’est déroulée comme prévu, provoquant l’indignation de certaines célébrités.

Chaka Khan a fait valoir qu’il aurait dû être annulé par respect, qualifiant la décision de procéder à une « folie totale ».

Elle a déclaré à CNN: « Et connaissant Whitney, je ne pense pas qu’elle aurait dit » le spectacle doit continuer « . C’est le genre de femme qui aurait dit: « Arrêtez tout! Un-unh. Je ne serai pas là. » «







(Image: Getty)



Sharon Osbourne était également choquée, déclarant: « Je pense que c’était honteux que la fête se poursuive ».

Soulignant que le corps de la pauvre Whitney n’était même pas froid, elle a poursuivi: «Je ne veux pas être dans une chambre d’hôtel quand il y a quelqu’un que vous admirez qui a tragiquement perdu la vie quatre étages plus haut.

«Je ne suis pas intéressé à être dans cet environnement et je pense que lorsque vous pleurez quelqu’un, vous le faites en privé, vous le faites avec des gens qui vous comprennent. Je pensais que c’était si mal.

Le retour mal programmé d’Amy Winehouse









En proie à l’alcool et à la toxicomanie, Amy a quitté la cure de désintoxication en 2008 pour se produire lors de l’événement, malgré les meilleurs efforts de son père Mitch pour l’arrêter.

La Londonienne a remporté cinq des six gongs pour lesquels elle était prête et les a dédiés à son mari emprisonné, Blake Fielder-Civil.

«À ma mère et à mon père. À mon Blake, mon Blake incarcéré,» dit la frêle star à la foule en liesse.

Son retour a été salué comme un tel succès qu’elle a été inscrite au V Festival cet été.

Mais après une série de performances désastreuses, elle a rechuté et a été diagnostiquée avec un emphysème de maladie pulmonaire en juin avant d’être à nouveau hospitalisée en octobre.

Malheureusement, Amy est décédée trois ans plus tard chez elle à Camden, à Londres, des suites d’un empoisonnement à l’alcool.

Les larmes de Taylor Swift







(Image: Getty Images)



Taylor avait enduré l’une des pires années de sa carrière après une dispute avec Kanye West qui l’avait marquée comme un « serpent ».

Kanye et son épouse Kim Kardashian ont affirmé que la chanteuse avait pleinement approuvé une réplique de son morceau Famous qui disait: «J’ai l’impression que Taylor et moi pourrions encore avoir des relations sexuelles. Pourquoi? J’ai rendu cette salope célèbre. «

Kim a même divulgué un enregistrement d’un appel téléphonique entre Kanye et Taylor discutant de la chanson, ce qui a déclenché des appels pour que Taylor soit « annulé ».

Mais elle a soutenu qu’elle n’avait pas donné la permission à Yeezy de l’appeler un « b **** » – ce qui a finalement été prouvé lorsqu’un enregistrement complet de la bande a été divulgué.

Et en acceptant le Grammy pour son album 1989, elle a dit à la foule: «Je veux dire à toutes les jeunes femmes là-bas – il y aura des gens en cours de route qui essaieront de saper votre succès ou de prendre le crédit de vos réalisations ou votre renommée. «

Clairement émue, elle a également été vue en train de pleurer après avoir chanté Out of the Woods à la foule, et a dû être réconfortée par sa bonne amie Selena Gomez.

Qui espérez-vous gagner gros aux Grammy ce soir? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous…