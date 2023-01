Tragédies “American Idol”: la mort de CJ Harris marque l’histoire douloureuse d’une émission de télé-réalité

La mort récente du chanteur CJ Harris a choqué la communauté “American Idol” alors que les espoirs et les rêves d’un autre musicien de devenir grand étaient désormais évanouis.

Harris est décédé le dimanche 15 janvier à Jasper, en Alabama, à l’âge de 31 ans.

Les musiciens cause de décès n’a pas été divulgué dans l’immédiat.

Un porte-parole d'”American Idol” a confirmé sa mort à Fox News Digital, et l’équipe “Idol” a partagé ses plus sincères condoléances sur Instagram.

“CJ Harris était un talent incroyable, et la nouvelle de son décès nous attriste profondément”, ont-ils écrit. “Il va vraiment nous manquer.”

Harris a participé à la 13e saison du télé-réalité programme et a terminé à la sixième place. Caleb Johnson a remporté la série, diffusée en 2014.

Après ses débuts dans “Idol”, Harris a sorti son premier single, “In Love”, en 2019.

En octobre 2022, Willie Spence a été tué dans un accident de voiture à l’âge de 23 ans.

Spence était le finaliste de la saison 19, qui a été créée en février 2021 et la chanteuse country Chayce Beckham a été couronnée gagnante.

Willie est décédé des suites d’un accident de voiture à Jasper, dans le Tennessee.

Son Jeep Cherokee 2019 est entré en collision avec l’arrière d’un semi-remorque après avoir quitté l’autoroute, et il a été déclaré mort à son arrivée, a déclaré le lieutenant Bobby Clevenger à Fox News Digital à l’époque.

“Le médecin légiste a été appelé depuis les lieux”, a-t-il déclaré.

La juge “Idol” Katy Perry a honoré Spence peu de temps après sa mort. “Je t’aime Willie… l’âme la plus pure. Chante avec les anges mon chéri”, a-t-elle écrit.

“Nous sommes dévastés par le décès de notre bien-aimé membre de la famille American Idol, Willie Spence”, a partagé l’émission dans un communiqué. “C’était un vrai talent qui a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré et il nous manquera profondément. Nous adressons nos condoléances à ses proches.”

Le juge Luke Bryan a accepté et a tweeté : “Willie a vraiment illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il pouvait changer l’ambiance instantanément quand il a commencé à chanter. Il va vraiment nous manquer.”

Avant la mort de Spence, Nikki McKibbin était la plus récente candidate à “American Idol” qui a perdu la vie après le spectacle. Elle est décédée d’un anévrisme cérébral en novembre 2020 à l’âge de 42 ans.

Son mari, Craig Sadler, a confirmé sa mort sur Facebook et a partagé que McKibbin avait été maintenue sous assistance respiratoire afin que ses organes puissent être prélevés pour être donnés à d’autres.

“Beaucoup d’entre vous savent déjà que quelque chose ne va pas. L’amour de ma vie Nikki Sadler a subi un anévrisme mercredi. Elle serait déjà partie, mais elle est une donneuse d’organes et a été maintenue sous assistance respiratoire pour rendre cela possible”, il a écrit sur les réseaux sociaux . “Cela ne devrait pas nous surprendre. Même à la fin, elle donne toujours.”

McKibbin est apparu lors de la première saison de “Idol” et est arrivé à la troisième place derrière Justin Guarini et le vainqueur Kelly Clarkson.

Elle a eu du succès en tant que chanteuse de rock et est apparue dans de nombreuses émissions de téléréalité, notamment “Fear Factor” et “Battle of the Network Reality Stars”.

McKibbin a également fait face à des démons personnels et a rejoint “Celebrity Rehab with Dr. Drew” en 2008 pour recevoir un traitement contre la toxicomanie et l’alcoolisme.

En 2014, elle est revenue à “Idol” d’une manière unique – pour soutenir son fils, Tristen Cole Lanley, qui s’est rendu jusqu’aux auditions d’Hollywood.

Michael Johns, un chanteur apparu dans la saison sept en 2008, est décédé en août 2014 à l’âge de 35 ans.

Johns, qui est né en Australie, serait décédé d’une cardiomyopathie dilatée, une maladie qui limitait le flux sanguin vers son corps et faisait grossir son cœur.

“Je viens d’apprendre la très triste nouvelle du décès de Michael Johns. Un gars vraiment formidable. Repose en paix Michael”, avait alors tweeté le juge Simon Cowell.

Leah LaBelle et son mari, l’ancien joueur de la NBA Rasual Butler, ont été tués dans un accident de voiture en solo dans le sud de la Californie en 2018. Elle avait 31 ans.

LaBelle est apparue dans la troisième saison de “Idol” en 2004 et a terminé à la 12e place, en compétition contre Fantasia Barrino, Diana DeGarmo et Jennifer Hudson.

Haley Smith est décédée en 2019 après avoir été impliquée dans un accident de moto en solo dans le Maine. Le chanteur de 26 ans a été déclaré mort sur les lieux.

Smith a stupéfait les juges en 2012 lorsqu’elle a chanté “Tell Me Something Good” de Chaka Khan lors de son audition de la saison 11 dans le Colorado.

Le juge Steven Tyler a déclaré à Smith que c’était un honneur de l’entendre chanter car elle semblait avoir été sortie de son “ère” avec son look et son son.

Rickey E. Smith Jr., qui a participé à la saison deux, est également décédé dans un accident de voiture.

Le musicien a été tué dans un accident impliquant plusieurs véhicules dans le sens inverse à Oklahoma City en 2016. Il avait 36 ​​ans.

Joanne Borgella a perdu sa bataille contre le cancer de l’endomètre en 2017 à l’âge de 32 ans.

“Très jeune, Joanne a fait le choix de servir et de faire confiance au Seigneur ; et depuis son diagnostic il y a plus d’un an, Joanne a choisi d’être aussi une combattante et de partager son voyage avec le monde”, a partagé sa famille sur les réseaux sociaux. à l’époque.

Borgella a participé à la saison sept en 2008 et s’est classée parmi les 12 meilleures filles.

Sa famille a ajouté : “Sa foi, son courage et sa force sont restés inébranlables à travers tous les obstacles qu’elle a rencontrés. Bien que notre famille souffre de cette grande perte, nous trouvons du réconfort dans la proximité que Joanne a partagée avec le Seigneur. Nous savons que son esprit brille toujours et continuera vivre au paradis. »

Marque “Tate” Lynch, qui était un ancien mousquetaire du “Mickey Mouse Club” et apparu dans la saison 3 de “American Idol”, est décédé en 2015 d’un “alcoolisme aigu et chronique”, a confirmé un responsable de l’information publique au magazine People à l’époque. Il avait 34 ans.

Parmi les autres chanteurs “Idol” décédés figurent Alexis Cohen, Jessika Baier et Paula Goodspeed.