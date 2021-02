Il y a 18 ans, la navette spatiale Columbia de la NASA a explosé en rentrant dans l’atmosphère terrestre, tuant tous ses sept membres d’équipage, dont Kalpana Chawla, la première femme d’origine indienne à se rendre dans l’espace. La navette spatiale a été détruite vers 19 h 30 IST le 1er février 2003, après une mission scientifique de 16 jours. Il s’agissait de la deuxième catastrophe mortelle survenue dans le cadre du programme de la navette spatiale, après l’explosion de la navette spatiale Challenger survenue en 1986 au cours de laquelle la navette avait explosé à peine 73 secondes de vol.

La mission STS-107 a été lancée le 16 janvier 2003 depuis le Kennedy Space Center en Floride. Il a mené une série d’expériences scientifiques internationales au cours de ses 15 jours, 22 heures, 20 minutes, 32 secondes en orbite. L’accident a déclenché une enquête qui s’est déroulée au cours des sept mois suivants. Une opération de recherche massive des débris a également été menée.

Dans le cadre de son enquête, le Columbia Accident Investigation Board a découvert qu’un trou avait été percé dans le bord d’attaque de l’une des ailes de Columbia lors du lancement 16 jours avant l’explosion. Lorsque la navette est revenue dans l’atmosphère, les dommages ont permis aux gaz atmosphériques chauds de pénétrer dans l’écran thermique. Cela a détruit la structure interne de l’aile et rendu le vaisseau spatial instable, ce qui l’a fait se séparer.

Le rapport soulevait de sérieuses questions sur les processus d’évaluation des risques et de prise de décision de la NASA. À la suite de l’accident, toutes les opérations de vol de la navette spatiale ont été suspendues pour une période de plus de deux ans. La NASA a apporté plusieurs changements aux niveaux technique et organisationnel.

Le champ de débris de la navette spatiale Columbia couvrait des centaines de kilomètres à travers le Texas, la Louisiane et l’Arkansas. Lors d’une opération de recherche massive, près de 84 000 débris du navire ont été récupérés. Il a été stocké dans le bâtiment d’assemblage des véhicules au Centre spatial Kennedy.

Un musée «Remembering Columbia» a été créé à Hemphill, Sabine County, Texas pour honorer les membres d’équipage de la navette spatiale qui ont perdu la vie. Les familles des membres de l’équipage ont fourni plusieurs objets personnels du défunt à exposer en permanence.

Les membres d’équipage décédés à bord de la navette spatiale Columbia étaient:

1. Rick Husband, commandant, 2. William C. McCool, pilote, 3. Michael P. Anderson, commandant de la charge utile / spécialiste de mission, 4. David M. Brown, spécialiste de mission, 5. Kalpana Chawla, spécialiste de mission, 6. Laurel Clark, spécialiste de mission, et 7. Ilan Ramon, spécialiste de la charge utile.

Une bande vidéo récupérée montre un enregistrement de 13 minutes des astronautes réalisé au début de la rentrée dans l’atmosphère. Il montrait que les membres d’équipage suivaient des procédures de rentrée de routine et partageaient des blagues entre eux, ce qui indiquait qu’ils n’avaient aucune idée de ce qui allait se passer.