Tragédie en tant qu’enseignant passionné, 26 ans, meurt subitement en laissant un “énorme trou” à l’école

LA TRAGÉDIE a frappé une école primaire après la mort subite d’un enseignant.

Rachel Morgan, 26 ans, qui avait un “cœur aimant”, est décédée de façon inattendue.

Rachel Morgan, 26 ans, est décédée subitement Crédit : MEN Media

Rachel Morgan a enseigné à la Kells Infant School, Cumbria Crédit : Google Maps

La jeune femme a enseigné à la Kells Infant School, Cumbria.

Elle a été décrite comme “passionnée par les enfants et aimait être avec eux”.

L’école doit fermer vendredi afin que le personnel puisse assister aux funérailles de Rachel.

La directrice Wendy Figes a rendu hommage à sa collègue.

Elle a déclaré: “Rachel Morgan travaillait comme enseignante à la Kells Infants School depuis janvier 2022.

“Avant cette nomination, elle avait travaillé dans d’autres écoles locales et touché un grand nombre de jeunes vies.

“Alors qu’elle était à l’école Kells Infants, elle a supervisé le développement et l’amélioration de l’écriture dans tout le programme et a également dirigé l’informatique à l’école.

“Elle avait un intérêt particulier pour la santé mentale et le bien-être et dirigeait des clubs parascolaires soutenant cela, y compris la pleine conscience et le yoga.

“Rachel avait une passion pour la santé et la forme physique et était un membre passionné de son gymnase local, mais rejoignait également des collègues pour des joggings locaux après l’école sur une base hebdomadaire.

“Cela l’a aidée à atteindre son objectif personnel de réaliser au moins 10 000 pas par jour, un exploit qu’elle a maintenu pendant 600 jours consécutifs.

“Rachel était passionnée par les enfants et aimait être avec eux. Elle avait une manière calme et tranquille et faisait en sorte que tout le monde se sente à l’aise en sa présence.

“Elle était attentionnée et gentille. L’amour de Rachel pour la communauté qu’elle servait a vraiment brillé et ce sera ce cœur aimant qui nous manquera le plus.

“La perte de Rachel a laissé un énorme trou dans notre communauté scolaire, mais nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis en cette période de deuil.”