Tragédie en tant que mère héroïne, 30 ans, meurt en poussant le landau de sa fille de deux ans hors du chemin du camion venant en sens inverse et lui sauvant la vie

Une maman HÉROÏQUE est décédée après avoir sauvé la vie de sa petite fille en poussant son landau hors du chemin d’un camion venant en sens inverse.

L’assistante de santé du NHS, Rebecca Ableman, 30 ans, a été tuée dans un délit de fuite alors qu’elle se rendait dans un magasin de ferme local à Willingham, dans le Cambridgeshire, avec sa fille Autumn, âgée de deux ans.

L’employée du NHS Rebecca Ableman, 30 ans, est décédée en sauvant sa petite fille Autumn 1 crédit

La maman aimante a écarté le landau d’Autumn avant d’être heurtée par un camion 1 crédit

Un témoin oculaire aurait vu Rebecca réussir à repousser le landau avant d’être heurtée par le camion-grue vers 11 h 20 le 22 septembre.

Son partenaire et père d’Autumn, Chris Tuczemskyi, 34 ans, a déclaré: “Nous avions prévu de nous marier, mais la vie s’est mise en travers. C’est difficile, surtout avec Autumn. Ils étaient si proches.

“Parce qu’elle n’a que deux ans, elle a du mal à comprendre ce qui s’est passé. Elle pleure encore pour sa maman, surtout la nuit.

“Devoir s’occuper de tout, pleurer et s’occuper d’elle en même temps et s’assurer qu’elle a tout ce dont elle a besoin est extrêmement difficile.

“Je sais que beaucoup de gens se sentiraient en colère [with the driver] mais je dois me concentrer sur ma fille.”

Un homme de 67 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse et de ne pas s’être arrêté sur les lieux d’un accident.

Il a ensuite été libéré sous caution.

Chris a ajouté que le landau aurait également été heurté si son partenaire n’avait pas été assez rapide pour le repousser.

Selon Chris, le témoin oculaire et leur partenaire se sont occupés de Rebecca tout en s’assurant qu’Autumn ne puisse pas voir sa mère gravement blessée.

Le petit ami désemparé n’a découvert l’accident que lorsqu’une notification de sa sonnette vidéo a montré la police à son domicile.

Rebecca a été transportée d’urgence à l’hôpital par ambulance aérienne mais est décédée d’un traumatisme crânien trois semaines plus tard.

Ses derniers mots à Chris étaient un échange de texte entre le couple sur le fait d’avoir du poisson-frites pour le dîner.

Dévasté, Chris collecte maintenant des fonds pour East Anglian Air Ambulance et le Neuro ICU de l’hôpital Addenbrookes, affirmant que le personnel y est devenu “comme une famille” pendant l’épreuve.

Il a l’intention d’amasser autant que possible et créera également un banc commémoratif pour Rebecca dans un verger de la communauté locale.

Le père aimant souhaite également collecter des fonds pour un fonds en fiducie pour sa jeune fille.

Sur la collecte de fonds, il a écrit : “Ce sera pour l’automne quand elle aura 18 ans.

“Elle sera encouragée à l’utiliser pour suivre les traces de sa maman en voyageant à travers le monde, entre autres choses incroyables.

“Aucune somme d’argent ne pourrait remplacer le trou que le décès de Becky laissera dans la vie de notre belle fille, mais j’espère que cela pourra d’une manière ou d’une autre l’aider à se sentir plus proche de sa maman.”

Discutant des événements traumatisants, il a ajouté : “Ce qui s’est passé montre à quel point la vie peut être cruelle et horrible.”