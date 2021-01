Tragédie du jour de Noël: les chiens d’un couple nouvellement fiancé meurent dans l’incendie d’une maison à Victoria

Un jeune couple est dévasté après que leurs deux chiens bien-aimés aient été tués dans l’incendie d’une maison le jour de Noël.

Jordan Street, 25 ans, et Ruby Debrincat, 23 ans, avaient hâte de passer leur premier Noël avec leurs chiots Winnie, 10 semaines, et Gunnar, 10 mois.

Le couple nouvellement fiancé n’a ajouté Winnie à leur famille que quelques semaines avant que l’incendie ne ravage leur maison à Newborough, dans la vallée de Latrobe à Victoria.

La tragédie a frappé lorsque M. Street et Mme Debrincat rendaient visite à de la famille à Melbourne et ils sont rentrés chez eux pour trouver leur maison réduite en cendres.

Jordan Street, 25 ans, et Ruby Debrincat, 23 ans, avaient hâte de passer leur premier Noël avec leurs chiots, Winnie, 10 semaines, et Gunnar, 10 mois.

Winnie et Gunnar (photo) sont morts lors de l’incendie de la maison de Newborough, près de Melbourne, le jour de Noël

Les chiens sont morts lorsque le feu les a piégés à l’intérieur de la maison.

« Vers 15 heures, nous avons reçu l’appel le plus horrible que j’ai jamais pu recevoir pour dire que notre maison avait pris feu », a déclaré M. Street.

«Nous avons couru à la maison en parcourant environ 100 km / h dans les rues de Newborough pour sauver nos bébés.

Quand ils sont arrivés, le couple n’a trouvé les deux chiens nulle part. Ils avaient la porte arrière ouverte pour que les chiens puissent aller et venir sauf les chiots.

Dans un acte de désespoir, M. Street a ensuite tenté de faire tomber un mur avec une pelle, mais il était trop tard.

Les corps de Winnie et Gunnar ont ensuite été retrouvés blottis dans le placard de la chambre.

Le couple pleure la perte de leurs «bébés à fourrure».

M. Street a écrit un article déchirant pour le couple qui disait: « Papa est tellement désolé mon pote. Papa t’aime tellement.

La mère de M. Street, Rachael Mayes, a ouvert une page Gofundme dans l’espoir d’aider le jeune couple après avoir perdu les deux chiens et tous leurs biens

«Maman et moi nous manquons incroyablement et nos cœurs sont remplis de chagrin et de douleur.

«Puissiez-vous, beaux anges, vivre à jamais dans nos cœurs et vous étiez vraiment spéciaux.

La mère de M. Street, Rachael Mayes, a ouvert une page GoFundMe dans l’espoir d’aider le jeune couple après avoir perdu ses deux chiens et tous leurs biens.

«Ils les ont traités comme s’ils étaient leurs enfants et commençaient tout juste à construire leur vie ensemble», a-t-elle déclaré à Yahoo.

L’incendie de la maison fait l’objet d’une enquête, mais on pense qu’il a été déclenché par une panne électrique.