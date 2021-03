Tragédie du fait que bébé et tout-petit sont orphelins après que les deux parents ont développé un cancer en phase terminale dans les 3 mois l’un de l’autre

Un BÉBÉ et un enfant en bas âge risquent tragiquement d’être orphelins après que leurs parents ont été diagnostiqués avec un cancer en phase terminale à quelques mois d’intervalle.

Le Britannique Adam Graveley, 38 ans, a rencontré sa femme australienne Caitlin, 39 ans, lors de son voyage.

Il a réussi à trouver un bon emploi et ils l’ont parrainé pour qu’il reste et après s’être marié, ils ont eu deux enfants.

Mais maintenant, le couple, qui vit à Perth, a tous deux reçu un diagnostic de cancer de stade 4 déchirant – à seulement trois mois d’intervalle.

Ils sont confrontés à la perspective dévastatrice de laisser les enfants de Thea, deux et quatre mois, Fearn, sans maman et papa.

Caitlin a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin de stade 4 en novembre après avoir souffert de douleurs qu’elle pensait être dues à sa grossesse.

Et puis tragiquement, Adam a reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4 le 4 février.

La sœur britannique d’Adam, Emma Reynolds, 41 ans, dit qu’elle et le reste de la famille ne peuvent pas leur rendre visite avant avril.

La famille souhaite sensibiliser aux cancers agressifs qui commencent chez les moins de 40 ans.

Emma, ​​d’Abbeymead, Gloucestershire, a déclaré: «Je ne pense pas que vous serez jamais en mesure de comprendre pourquoi ou de traiter les deux.

» Il faut juste vivre avec – parfois j’en parle et je m’en détache comme je le fais.

«Nous espérons et prions chaque jour pour que le traitement qu’ils reçoivent fonctionne et qu’ils aient des années plutôt que des mois.

« L’espoir est de sensibiliser le public parce qu’ils sont si jeunes, et comment soudainement votre vie peut être envoyée dans une tourmente absolue. »

Une collecte de fonds a été mise en place pour soutenir la famille tout au long de son traitement.

Le graphiste Adam est né à Solihull, mais a grandi à Farnham, dans le Surrey.

Il est parti en voyage en mars 2007 – dans le but de rentrer chez lui éventuellement – jusqu’à ce qu’il rencontre Caitlin en 2009 par le biais de rencontres en ligne.

L’architecte paysagiste Caitlin a grandi en Australie occidentale et ils se sont mariés le 7 décembre 2014 à la mairie de Perth.

Caitlin est allée à l’hôpital pour une coloscopie en novembre dernier et a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin – qui s’est maintenant propagé à son foie.

Elle a donné naissance à son deuxième enfant, Fearn, le 14 octobre 2020, mais a eu des douleurs abdominales continues qui se sont avérées être une tumeur au côlon.

La belle-sœur Emma a déclaré: «C’était absolument dévastateur.

«La tumeur dans son côlon était assez grosse, donc ils estiment qu’elle l’avait depuis plus d’un an et demi, mais comme elle était enceinte, cela aurait pu masquer la douleur.

« Elle a dit, en regardant en arrière, qu’elle avait des crampes abdominales mais elle pensait que c’était à voir avec la grossesse. »

Emma dit qu’Adam a reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4 le 4 février après avoir eu des douleurs dans le côté.

Emma, ​​une employée de l’hôtellerie, a déclaré: «Sa femme a été diagnostiquée en novembre, il était donc assez stressé mais il n’avait aucun autre symptôme.

« Nous pensions que ce serait juste un ulcère d’estomac ou son appendice. »

Les premières analyses ont montré qu’il avait deux grosses masses sur le pancréas et le foie – le résultat d’un cancer du pancréas qui s’était développé pendant plus d’un an.

L’emplacement de la tumeur signifiait qu’Adam n’avait aucun symptôme jusqu’à ce qu’elle se propage à son foie.

Emma a déclaré: « Son foie est couvert de lésions. C’est le pire cancer que l’on puisse contracter qui est le cancer du pancréas, c’était tout simplement horrible. »

Il a commencé un essai expérimental de chimiothérapie deux jours plus tard qui est extrêmement agressif.

« Sa première semaine, il était très mal mais c’est sa deuxième semaine maintenant et il est complètement anéanti », a ajouté Emma.

« Il n’arrive même pas à se concentrer, c’est difficile de s’engager avec qui que ce soit, c’est comme si tu étais si vide, si tu es tellement fatigué. »

Nous espérons et prions chaque jour pour que le traitement qu’ils reçoivent fonctionne et qu’ils aient des années plutôt que des mois. Emma, ​​la soeur d’Adam

La tumeur de Caitlin a été enlevée et elle subit maintenant une chimiothérapie pour tuer le cancer inopérable de son foie, qui a tous commencé dans les quatre premières semaines après la naissance de Fearn.

Le nouveau-né a dû être précipité pour être nourri au biberon, car Caitlin ne pouvait pas continuer à allaiter et pendant un certain temps, elle n’a pas accepté le biberon.

Le couple voyage ensemble pour ses séances hebdomadaires de chimiothérapie et compte sur l’aide de ses amis et de sa famille pour maintenir sa vie de famille.

Une collecte de fonds a été mise en place pour soutenir la famille pendant qu’Adam et Caitlin suivent leur traitement.

Emma a déclaré: «Ils ont fait preuve d’une immense générosité – les gens font des colis de nourriture, cuisinent des choses, ils ont fait payer des gens pour que le nettoyeur entre, des gens qui proposent d’aider les enfants.

«Helen, qui est la grand-mère, elle sera là dans la journée et s’occupera de Fearn quand Caitlin aura un scan, mais ils essaient de faire beaucoup de Fearn pour soulager la pression.

«C’est contradictoire pour Caitlin, elle est très bouleversée à cause de son instinct maternel, mais cela évalue ce qui est le mieux pour leur santé.»

Le couple exhorte les gens à assister aux projections.

«L’espoir est de sensibiliser le public parce qu’ils sont si jeunes et à quel point votre vie peut soudainement être plongée dans la tourmente absolue», a ajouté Emma.

«Ils étaient très en forme et en bonne santé, ils mangent bio, mais cela les a tous les deux très durement touchés.

« Pour autant que nous le sachions et qu’ils étaient conscients, il n’y avait aucun problème de santé. »

Pour faire un don, cliquez sur ici