Des milliers de personnes ont risqué leur vie pour une photo Instagram en franchissant une barrière à un belvédère où une femme a plongé de près de 100 mètres jusqu’à sa mort.

La femme de 38 ans de Craigieburn, dans le nord de Melbourne, visitait le parc national des Grampians à Victoria lorsqu’elle est tombée de Boroka Lookout, près de Halls Gap, vers 15 heures samedi.

Elle aurait grimpé par-dessus la balustrade pour poser pour une photo au moment de l’incident et est tombée à 80 mètres devant sa famille.

Le belvédère pittoresque, surplombant la vallée de Halls Gap, est devenu un lieu de photo de plus en plus populaire, avec plus de 6000 publications Instagram taguées à l’emplacement.

Une femme a téléchargé une photo posant devant le belvédère dangereux trois heures seulement après la mort de la femme. On ne sait pas si l’image a été prise avant l’accident.

La ministre de la police, Lisa Neville, a déclaré que la tragédie devrait servir de rappel que prendre des « photos extrêmes » pourrait vous coûter la vie.

Une femme est décédée lors de sa chute de Boroka Lookout près de Halls Gap (photo) dans le parc national des Grampians samedi

« C’est un comportement dangereux, et hier devrait être un rappel brutal que quiconque veut faire ces photos extrêmes pour les réseaux sociaux, que cela peut vous tuer », a-t-elle déclaré dimanche, rapporte The Age.

«Ce que nous avons vu hier est le résultat vraiment tragique d’un comportement que nous voyons malheureusement trop souvent.

« Cela vous met non seulement en danger, mais cela met en danger nos sauveteurs et notre personnel des services d’urgence qui doit soit essayer de vous sauver, soit récupérer un corps – et c’est ce que nous avons vu. [on Saturday]».

Les équipes des services d’urgence de l’État et la police de Victoria ont mené une opération pour récupérer le corps de la femme ce samedi soir alors que ses proches se consolaient sur les lieux, rapporte le Herald Sun. =

Une touriste britannique de 59 ans est décédée en prenant des photos sur le rocher avec son mari et d’autres proches en janvier 1999.

La ministre de la police, Lisa Neville, a déclaré que la tragédie de samedi devrait servir de rappel du danger de prendre des photos extrêmes. Sur la photo: une femme pose pour une photo à la pointe du belvédère de Boroka en février

Un homme est devenu viral en novembre 2018 après qu’une vidéo partagée en ligne (photo) l’ait montré en train de terminer un backflip à l’affût

Carlee Vokes, directrice du restaurant Paper Scissors Rock Brew Co de Halls Gap, a déclaré avoir vu de nombreux accidents à l’affût ces dernières années.

«Je travaille ici depuis 10 ans et malheureusement, ces incidents (chutes de personnes) sont assez réguliers», a-t-elle déclaré.

Des photos effrayantes publiées en ligne montrent des amateurs de sensations fortes posant dangereusement sur la falaise.

En novembre 2018, un homme est devenu viral pour une vidéo le montrant en train de terminer un backflip au bord du belvédère.

Le clip angoissant a recueilli plus de 127000 vues, et beaucoup ont déclaré qu’il avait « de la chance d’être en vie ».

D’autres photos montrent des preneurs de risques franchissant la barrière pour pendre leurs jambes sur le rocher, faire des repose-mains ou se tenir debout sur le bord.

La police enquêtera sur la chute et un rapport sera préparé pour le coroner.