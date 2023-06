Tragédie de Nottingham: une jeune femme et un homme tués dans une attaque au couteau étaient des «étudiants rentrant chez eux après une boîte de nuit»

DEUX des personnes tuées dans l’attaque d’horreur à Nottingham ce matin seraient des étudiants rentrant chez eux après une boîte de nuit.

Trois personnes sont mortes et un homme de 31 ans arrêté, soupçonné de meurtre à la suite des attaques présumées d’aujourd’hui.

Un autre homme se bat pour sa vie à l’hôpital, ont révélé les flics.

Mais les deux personnes que les témoins affirment avoir vues se faire poignarder à mort sur Ilkeston Road juste après 4 heures du matin seraient des étudiants.

Les gens dans la rue ont raconté l’horreur lorsqu’ils ont entendu des « cris à glacer le sang » avant qu’une jeune femme ne crie à l’aide.

Les jeunes auraient marché près des résidences étudiantes de Lenton, Nottingham.

Un copain de l’homme a déclaré au Mirror: « C’était un de mes amis. Il rentrait juste d’un club comme nous le faisons tous. Ils n’ont juste pas eu de chance.

«Ils n’étaient qu’à cinq minutes de chez eux et tous deux ont été poignardés par un type au hasard.

L’ami a déclaré que les deux étudiants étaient en première année à l’Université de Nottingham.

Cet après-midi, la police a déclaré qu’elle gardait l’esprit ouvert face à l’horreur, ne recherchant personne d’autre en relation avec elle.

Cela survient après que des flics terroristes armés ont fait une descente dans une maison de la même rue que deux étudiants ont été retrouvés morts.

La constable en chef Kate Meynell a déclaré cet après-midi: «Il s’agit d’une série d’événements tragiques qui ont entraîné la mort de trois personnes innocentes et laissé un autre membre du public dans un état critique à l’hôpital.

« Mes pensées vont à toutes les familles touchées par cet incident choquant, et nous travaillerons extrêmement dur pour comprendre exactement ce qui s’est passé.

« Nous en sommes aux premiers stades de l’enquête et nous devons déterminer les motifs de ces attaques et nous tiendrons le public informé dès que nous serons en mesure d’en dire plus.

«Nous gardons l’esprit ouvert alors que nous enquêtons sur les circonstances entourant ces incidents et travaillons aux côtés de la police antiterroriste pour établir les faits – comme nous le ferions normalement dans ce type de circonstances.

«Nous avons un homme en garde à vue qui a été arrêté parce qu’il est soupçonné de meurtre. Actuellement, nous pensons que personne d’autre n’est impliqué dans cet incident.

«Il est sûr d’aller dans le centre-ville, mais un certain nombre de rues resteront fermées, notamment Ilkeston Road, Magdala Street, Milton Street et Maple Street. C’est pour que les agents puissent rassembler des preuves afin de comprendre ce qui s’est passé.

