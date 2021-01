Le son le dérangeait rarement avant 2020. Cela l’a beaucoup dérangé depuis.

Gary Vitti, ancien entraîneur en chef de longue date des Los Angeles Lakers, a souvent entendu des hélicoptères et des avions survoler sa maison de Manhattan Beach, en Californie, en raison de sa proximité avec les aéroports de la ville. Il n’y a jamais beaucoup pensé.

Et maintenant? Histoire différente. Quand Vitti a entendu un hélicoptère ou un avion survoler sa maison tous les jours au cours de l’année écoulée, cela lui rappelle quelque chose qui lui fait toujours mal. Le 26 janvier 2020, l’ancienne star des Lakers Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes sont décédées dans un accident d’hélicoptère.

«C’est dans mon visage tout le temps. Je n’arrive pas à le secouer », a déclaré Vitti à USA TODAY Sports. «Qu’allez-vous faire – bouger? Vous n’allez pas bouger. Il y a donc un petit zing avec lequel je reçois un rappel chaque jour.

Les membres de l’organisation des Lakers et de la communauté NBA ont ressenti ces zings tous les jours depuis la fin brutale de la vie de Kobe et Gianna Bryant.

À seulement quatre ans d’une carrière de 20 ans avec les Lakers, Bryant avait cimenté un CV digne du Temple de la renommée en remportant cinq championnats de la NBA, grimpant à la quatrième place sur la liste des scores de tous les temps de la ligue et inspirant la génération actuelle. des joueurs. Mais après avoir remporté un Oscar pour un court métrage (« Dear Basketball »), lancé une société de narration (Granity) et supervisé un centre d’entraînement sportif (Mamba Sports Academy), Bryant avait encore plus d’ambitions pour son deuxième acte. Une partie de ce deuxième acte consistait à entraîner Gianna, 13 ans, qui partageait les ambitions de son père d’exceller sur le bois dur.

Tout comme ceux des Lakers et de la NBA ont vu Bryant devenir de plus en plus en paix avec sa vie après la retraite, les anciens coéquipiers et adversaires de Bryant ont eu du mal à rester en paix avec la tragédie.

«Cela n’arrive tout simplement pas à Kobe. Kobe peut tout comprendre », a déclaré l’ancienne attaquante des Lakers Metta Sandiford-Artest à USA TODAY Sports. «C’est toujours vraiment, vraiment difficile pour moi de croire parfois. J’ai vraiment l’impression qu’un jour il va apparaître.

Ceux de la NBA et des Lakers ont eu du mal à accepter que ce jour n’arrive jamais.

« J’essaie de ne pas me replacer dans cet espace libre », a déclaré l’attaquant des Lakers LeBron James. «C’était tout simplement trop sombre non seulement pour moi, mais pour notre organisation et tous ceux qui y sont impliqués.»

Par conséquent, les Lakers n’ont aucun projet d’hommage entourant l’anniversaire de la disparition de Kobe par respect pour la famille Bryant et les membres de l’organisation.

L’entraîneur des Lakers, Frank Vogel, prévoit de donner à ses joueurs une journée de congé avant de quitter Cleveland pour Philadelphie mardi après-midi pour le match de mercredi contre les Sixers. Bien que Vogel se rende, le personnel d’entraîneurs et le personnel d’entraînement disponibles pour les joueurs souhaitant s’entraîner ou recevoir un traitement, Vogel a déclaré qu’il permettra à ses joueurs de «gérer cette journée comme bon leur semble».

«Ce n’est pas vraiment un jour de souvenir», a déclaré Vogel. «C’est plutôt une journée de ton sombre.»

KOBE BRYANT SE RAPPELA:Un an après l’accident mortel d’hélicoptère

L’HÉRITAGE DE KOBE:Essayer de comprendre la vie compliquée de Bryant

« UNE PRODUCTION D’ART PUBLIC »:Des centaines de peintures murales de Kobe Bryant remplissent le paysage de Los Angeles

Après le décès de Kobe et Gianna Bryant, les Lakers ont permis aux fans de laisser des souvenirs et d’écrire des messages à l’extérieur du centre d’entraînement de l’équipe à El Segundo. Le Staples Center a permis aux fans de faire la même chose à LA Live de l’autre côté de la rue. Depuis que la pandémie de coronavirus a frappé en mars dernier, les Lakers n’ont autorisé que les joueurs, les entraîneurs et les membres du personnel à entrer à la fois dans leur centre d’entraînement et dans le parking fermé. Le gouvernement du comté de LA interdit les rassemblements de masse dans les espaces extérieurs.

« Comme le comté de Los Angeles est actuellement sous commande de rester à domicile, il n’est pas prévu de commémorer l’anniversaire du décès de Kobe et Gianna sur place », a déclaré Cara Vanderhook, porte-parole du Staples Center, à USA TODAY Sports.

Les Lakers feront-ils quelque chose pour commémorer cette tragédie pour le match de mercredi près de la ville natale de Bryant à Philadelphie? Après tout, les Lakers ont honoré Bryant de divers hommages après son décès.

Ils ont conclu des blasons en criant «1, 2, 3, Mamba», un clin d’œil au surnom que Bryant s’est donné lui-même. En cinq matchs éliminatoires la saison dernière, les Lakers portaient des maillots «Black Mamba» City Edition que Bryant avait déjà collaboré avec Nike sur le design. Et ils ont remporté un championnat NBA pour la première fois en 10 ans en partie à cause de l’inspiration de Bryant.

«C’était plus vrai, » Faisons-le pour lui « , a déclaré l’attaquant des Lakers Anthony Davis. «C’est ce que nous avons fini par faire toute l’année dernière. Même quand nous jouons maintenant, il y a toujours dans notre esprit que nous jouons pour Kobe, sa famille et pour aider la ville de LA. Cela a apporté une tonne de joie à notre ville lorsque nous avons gagné parce que cette année entière, la tragédie a eu le cœur lourd.

Ces cœurs lourds se sont formés lorsque les Lakers voyageaient. La nuit précédente, James avait éclipsé Bryant pour la troisième place sur la liste des scores de tous les temps de la NBA – à Philadelphie pas moins. Dans l’avion de l’équipe, les Lakers ont été informés de la tragédie de Bryant. L’entraîneur des Lakers Frank Vogel a donc alerté les entraîneurs et les joueurs de la nouvelle.

«Je me souviens juste qu’il m’avait tapé sur l’épaule et cela m’a un peu surpris», a déclaré l’entraîneur adjoint des Lakers Phil Handy à USA TODAY Sports. «Dès que je me suis réveillé, il avait ce regard sur son visage et a dit: ‘Entraîneur, j’ai eu de mauvaises nouvelles. Je viens d’apprendre que Kobe et Gianna étaient dans un accident d’hélicoptère mortel et ils sont décédés. Je commence juste à avoir des frissons à y penser maintenant. Mais c’était un moment irréel, mec. Je me souviens que j’ai instantanément éclaté en larmes. Cela a été un choc pour moi.

Il en était de même pour les autres.

Handy a déclaré que le gardien des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, l’avait contacté à plusieurs reprises pour confirmer si les informations étaient exactes. Mais Handy n’avait aucun moyen de répondre au téléphone dans l’avion de l’équipe. Sur le terrain, d’autres joueurs et entraîneurs de la NBA ont envoyé des SMS et se sont appelés avec fureur après s’être d’abord sentis sceptiques face à la nouvelle. Après qu’une connaissance a envoyé un texto à Sandiford-Artest à propos de la nouvelle, il a appelé l’attaquant des Clippers Lou Williams et l’ancien attaquant de la NBA Kevin Garnett, et a reçu une confirmation des deux.

« C’était trop. J’étais juste à la maison en sanglotant », se souvient Sandiford-Artest. «C’était ça, mec. Il n’y avait rien d’autre à faire.

Les Lakers et les Clippers ont tous deux accepté de reporter leur match qui était prévu pour deux jours plus tard. Finalement, cependant, ils ont dû faire de leur mieux.

Les Lakers restaient déjà motivés pour remporter un titre NBA avant cette tragédie. Mais ils ont dédié la saison à Bryant et ont fait la lumière sur ses maillots retraités n ° 8 et n ° 24 au Staples Center. James a tenté de galvaniser une organisation et une base de fans blessées en s’adressant à la fois à la foule lors du prochain match des Lakers et avec ses performances par la suite.

«En tant que leader du club de balle, c’était mon travail et ma responsabilité de tout assumer et de représenter notre équipe avec le plus de force possible», a déclaré James. «Je voulais que tout le monde sache au sein de cette organisation que j’étais d’accord avec cela.»

Les Lakers et la communauté NBA ont demandé la fermeture à la fois pendant le week-end des étoiles à Chicago (14-16 février) et pendant le mémorial de Bryant au Staples Center (25 février). Cela n’a cependant pas effacé la douleur.

Sandiford-Artest a pleuré lorsque Vanessa Bryant a pris la parole au mémorial et a publié divers hommages sur son compte Instagram. Les Lakers ont résisté à la fois aux sourires et aux larmes après avoir remporté le titre NBA en octobre. Et Vitti a perdu son sang-froid lors d’une récente session FaceTime avec Vanessa et sa fille de 17 ans, Natalia, à la fois pour rattraper et donner des conseils médicaux sur son doigt récemment foulé.

Par conséquent, les Lakers prévoient de verser plus de larmes et de ressentir plus de chagrin lors du premier anniversaire du décès de Kobe et Gianna Bryant.

«Si je ne connaissais pas Kobe, 2020 aurait été nul. Mais je le connaissais. Alors ça craint vraiment », a déclaré Vitti. «Si je n’avais pas eu d’hélicoptères survolant ma maison, ça aurait quand même été nul. Mais cela aurait été encore plus nul parce que ces hélicoptères passent au-dessus de ma maison tous les jours pour me rappeler la tragédie.

