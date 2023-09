Tragédie de Center Parcs : Penny Bulpitt, membre du personnel, décédée après avoir été heurtée par une voiture au complexe de Woburn Forest, est photographiée

LE membre du personnel décédé au Center Parcs de Woburn Forest dans un tragique accident a été nommé et photographié.

Penny Bulpitt, dans la soixantaine, a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir été heurtée par une voiture alors que l’horreur se déroulait dans le Bedfordshire vendredi soir.

Gran Penny Bulpitt est décédée tragiquement après un accident survenu à Center Parcs dans la forêt de Woburn

La grand-mère aurait fait une course dans le parking à ce moment-là.

Mais le superviseur est décédé tragiquement à l’hôpital malgré tous les efforts des ambulanciers.

Dans un hommage en ligne, sa famille a déclaré : « C’est un choc et un chagrin tellement horrible pour nous car Nan est l’épine dorsale de notre famille. »

La belle-soeur de Penny, Anna Northwood, lui a également rendu un émouvant hommage.

Elle a déclaré au Sun : « Elle était une maman et une grand-mère fantastiques. Elle va certainement nous manquer.

Les voitures sont interdites sur les routes de la station, hormis l’entrée et la sortie des parkings des hébergements les lundis et vendredis.

Center Parks a déclaré : « Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès d’un membre de notre équipe à Woburn Forest, nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à ses collègues en ce moment.

« Nous sommes en contact avec sa famille et nous leur offrons notre soutien, ainsi qu’à tous nos collègues de Woburn Forest qui ont été touchés.

« Center Parcs travaille en étroite collaboration avec toutes les autorités compétentes suite à cet incident. »

Tragiquement, le décès de Penny est le deuxième survenu sur le site en un peu plus d’un an après qu’une femme de ménage ait été retrouvée morte dans un chalet en mai dernier.

Un porte-parole du service d’ambulance de l’Est de l’Angleterre a déclaré : « Nous avons été appelés à 12 h 17 le 22 septembre pour nous signaler qu’une personne était inconsciente à Fordfield Road, Millbrook.

« Nous avons envoyé une ambulance aérienne d’East Anglian et une ambulance.

« Une femme a été transportée à l’hôpital d’Addenbrooke par ambulance aérienne. »

Le sergent-détective Craig Wheeler, de l’unité d’enquête sur les collisions graves du Bedfordshire, du Cambridgeshire et du Hertfordshire, a déclaré : « Nous enquêtons sur une collision signalée entre un véhicule et un membre du personnel de Center Parcs Woburn Forest le vendredi 22 septembre.

Le membre du personnel a été transporté à l’hôpital pour y être soigné, mais est malheureusement décédé plus tard dans la journée. Nos pensées restent avec sa famille. «

Center Parcs à Woburn est le complexe le plus récent du groupe au Royaume-Uni et dispose d’une piscine subtropicale et d’un spa.

La société de villégiature a été fondée aux Pays-Bas en 1968 et possède actuellement cinq sites au Royaume-Uni, dont Woburn.

Les autres sont la forêt de Sherwood dans le Nottinghamshire, la forêt de Whinfell dans la région des lacs de Cumbria, la forêt de Longleat dans le Wiltshire et la forêt d’Elveden dans le Suffolk.

Il existe également un complexe Center Parcs près de Ballymahon en Irlande, ouvert pour la dernière fois en 2019.

Brookfield Property Partners, propriétaire de la chaîne depuis 2015, cherche actuellement à vendre l’entreprise.

Toute personne ayant des informations sur la collision est priée de contacter la police via le site Web de la police du Bedfordshire ou d’appeler le 101, citant l’opération Latymer.