Tragédie alors qu’une petite fille meurt dans un accident d’horreur – les flics lancent un appel urgent pour obtenir des informations

Une petite fille est décédée dans un horrible accident de voiture.

L’enfant de sept mois voyageait dans une Peugeot lorsqu’une Fiat 500 est venue en sens inverse et l’a percuté.

Une petite fille est décédée dans un terrible accident frontal Crédit : Google

Elle a été transportée à l’hôpital où elle est décédée des suites de ses blessures. Une femme de 30 ans, qui était également passagère de la Peugeot, a été légèrement blessée à Milton Keynes, dans le Buckinghamshire, dimanche soir.

Un homme de 27 ans a été arrêté, soupçonné de multiples infractions au code de la route.

Ils comprennent le fait de provoquer la mort par conduite dangereuse, de causer des blessures graves par conduite dangereuse, de conduire alors qu’il n’est pas apte à cause de l’alcool ou de la drogue, et de conduire un véhicule à moteur avec une proportion d’une drogue contrôlée spécifiée supérieure à la limite et de ne pas s’arrêter après un accident de la route.

Il a depuis été libéré sous caution.

L’officier enquêteur principal, le sergent Ed Crofts, de la Serious Collision Investigation Unit, basée à Bicester, a déclaré: «Très malheureusement, à la suite de cette collision, un bébé est décédé des suites de ses blessures.

“Nos pensées vont à la famille de l’enfant décédé tragiquement.

“Je voudrais demander à tous ceux qui conduisaient le long de H10 Bletcham Way à peu près au moment de la collision de bien vouloir contacter la police de Thames Valley, en particulier si vous avez été témoin de ce qui s’est passé ou si vous avez vu l’un ou l’autre véhicule rouler juste avant la collision.”