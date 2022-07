Tragédie alors qu’une mère de trois enfants «attentionnée et aimante» est retrouvée morte à la maison par sa courageuse fille de 13 ans

Une maman de trois enfants a été tragiquement retrouvée morte par sa courageuse fille de 13 ans alors que la famille dévastée lui rend un hommage déchirant.

Faith, la fille de Charlotte Fisher-Gibson, a retrouvé sa mère après sa mort subite à la maison.

Charlotte Fisher-Gibson a été tragiquement retrouvée morte chez elle par sa fille de 13 ans Crédit : Go Fund Me

La famille de Charlotte rend depuis hommage à la maman “attentionnée et aimante” Crédit : Linkedin

La famille ne connaît pas encore la cause du décès de la mère après le drame.

Charlotte, de Mansfield, Nottinghamshire, a laissé Faith et ses frères et sœurs William, 11 ans et Maddison, neuf ans, plus tôt ce mois-ci.

La jeune fille de 13 ans a désespérément tenté de sauver la vie de sa mère après avoir appelé une ambulance lorsqu’elle l’a trouvée.

Mais malheureusement, il était trop tard – les médecins craignant que Charlotte soit probablement décédée avant l’arrivée de sa fille.

La mort soudaine de Charlotte a été un choc pour la famille.

Sa sœur Emily Bradley, 29 ans, a décrit Charlotte comme une maman “pétillante et attentionnée”.

Elle a déclaré à Birmingham Live: “Elle était tellement pleine de vie, tellement pétillante, attentionnée, aimante.

“Elle avait juste une personnalité incroyable et tout le monde adorait être autour d’elle.”

Emily a ajouté: “Toute sa vie était ses enfants et elle était tellement dévouée à être la meilleure maman qu’elle pouvait être.

“Elle voulait pouvoir tout leur donner.”

Charlotte a travaillé pour un organisme de bienfaisance en tant que soutien familial et travailleuse en réadaptation pour toxicomanes.

Elle a été décrite comme quelqu’un “qui ferait n’importe quoi pour n’importe qui”.

Dans un hommage émouvant, la maman de Charlotte, Maria Bough : “Sa personnalité était plus grande que nature.

“Son collègue de travail avait l’habitude de dire ‘tu viens d’être Charlotte’d. Tout le monde dit toujours qu’une personne était aimée après sa mort, mais elle l’était vraiment, vraiment.”

Charlotte a étudié pour obtenir un diplôme à l’Université de Derby en tant qu’étudiante adulte tout en s’occupant de ses trois enfants.

Et sa famille collecte maintenant des fonds pour ses enfants “au cœur brisé”, après la mort de leur mère.

Jusqu’à présent, plus de 2 000 £ sur l’objectif de 3 000 £ ont été levés.

Pour faire un don au GoFundMe de la famille, cliquez ici.