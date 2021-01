Tragédie alors qu’une fille meurt après avoir chuté de 10 mètres sur une falaise pendant ses vacances avec sa famille en Tasmanie

Une jeune fille est décédée tragiquement après avoir chuté de 10 mètres sur une falaise alors qu’elle était en vacances en Tasmanie avec sa famille.

La fille et ses frères et sœurs étaient en vacances à Victoria et la jeune fille s’est éloignée de sa famille après avoir fait une promenade d’une journée dans la zone de conservation de Sand River.

La jeune fille est tombée vers 14h20 vendredi après-midi près de Buckland dans le sud-est de la Tasmanie, rapporte ABC.

Un hélicoptère de sauvetage s’est précipité sur les lieux après que la jeune fille soit tombée de la falaise dans le sud-est de la Tasmanie

Les services d’urgence, notamment la police, les ambulanciers paramédicaux et un hélicoptère de sauvetage, se sont précipités sur les lieux.

Cependant, la jeune fille, dont le nom et l’âge n’ont pas été libérés, n’a pas pu se remettre de ses blessures.

Plus à venir.