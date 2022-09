UNE FEMME qui a été enterrée vivante et forcée de ramper hors de la tombe par ses ongles est décédée d’une pneumonie, selon une enquête entendue aujourd’hui.

Stacey Gwilliam, alors âgée de 34 ans, a été attaquée par Keith Hughes alors qu’ils marchaient le long d’un sentier côtier dans le sud du Pays de Galles.

Keith Michael Hughes a été emprisonné à vie après la tentative de meurtre

Stacey Gwilliam a été forcée de sortir de la tombe peu profonde

Le décorateur l’a étranglée et a essayé de cacher son corps sous des branches et des feuilles.

Mais 5 pieds 2 pouces Stacey a réussi à survivre en rampant et en appelant les flics.

Hughes, qui a été arrêté après avoir accidenté la voiture de Stacey, a dit aux flics : “Vous ne la retrouverez jamais.”

Mais une enquête a appris que Stacey avait passé trois mois à l’hôpital après l’attaque de juillet 2015 – et avait dû réapprendre à marcher et à parler.

Le PC Tom Evans, de la police du sud du Pays de Galles, a déclaré que l’ancien travailleur de Virgin Atlantic avait souffert d’épisodes répétés de pneumonie dans les années qui ont suivi – et est décédé à l’âge de 40 ans seulement.

Il a déclaré: “Elle souffrait de dépression et d’anxiété graves et souffrait également d’une pneumonie parce qu’elle avait été enterrée vivante.”

L’enquête a appris que Stacey, de Townhill, Swansea, avait rencontré Hughes pour la première fois en 2011 avant qu’il ne devienne violent envers elle.

PC Evans a déclaré que la famille avait remarqué qu’elle avait des “marques et des ecchymoses” sur son corps pendant la relation tout en craignant pour sa sécurité.

Hughes a été emprisonné à vie avec un minimum de huit ans par le juge Paul Thomas à Swansea Crown Court.

Et dans une déclaration de victime dramatique au tribunal, Stacey a raconté comment elle a failli mourir et a passé près de trois semaines dans le coma après avoir dit qu’elle voulait mettre fin à leur relation.

Elle a déclaré: “La simple vérité est ce qu’il m’a dit ce jour-là:” Si je ne peux pas t’avoir, personne ne le peut “.

“Il savait que la relation était terminée et savait que je ne reviendrais pas avec lui. Il m’a emmené là-bas ce jour-là pour me tuer, et il a presque réussi.

“Je n’oublierai jamais ce qu’il m’a fait ce jour-là et ce qu’il m’a fait tout au long de notre relation et maintenant je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie.”

L’enquête a appris que Stacey était décédée chez elle en novembre de l’année dernière après avoir souffert d’une infection pulmonaire.

Elle a appelé son médecin généraliste la veille de sa mort et on lui a dit de prendre des antibiotiques.

Mais elle a été tragiquement retrouvée morte dans son lit le lendemain après s’être auto-médicamentée pour tenter de traiter son infection.

L’enquête a appris que Stacey avait commencé à commander des médicaments en ligne – et les rapports de toxicologie ont trouvé un certain nombre de médicaments sédatifs dans son système qui étaient pour la plupart prescrits.

Une autopsie du Dr John Williams a révélé que la cause du décès était une bronchopneumonie avec une toxicité médicamenteuse combinée.

Le coroner principal par intérim Colin Phillips a enregistré une conclusion de décès accidentel.

Il a déclaré: “J’ai entendu dire qu’elle avait souffert d’un certain nombre de problèmes de santé au cours de sa courte vie et qu’elle avait été victime d’un certain nombre de relations abusives.

“Il n’y a aucune preuve qu’elle avait l’intention de mettre fin à ses jours à cette occasion.”

Il a ajouté: “Stacey est décédée des suites d’une automédication alors qu’elle souffrait d’une infection pulmonaire.”

Stacey avait souffert d'épisodes répétés de pneumonie dans les années qui ont suivi l'attaque