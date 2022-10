Tragédie alors qu’une écolière de 14 ans est tuée dans un accident d’horreur après qu’elle et son copain ont été heurtés par une voiture

Une écolière de 14 ans a été tuée dans un accident d’horreur après qu’elle et son amie aient été renversées par une voiture.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux à Leicester peu après 11 heures aujourd’hui après avoir signalé qu’un Vauxhaull noir avait quitté la route.

Une écolière de 14 ans a été tuée dans l’accident d’horreur avec un autre adolescent soigné pour des blessures

L’adolescent a été tragiquement déclaré mort sur les lieux tandis qu’une deuxième fille, également âgée de 14 ans, a été soignée pour des blessures.

Les flics ont déclaré qu’un homme dans la trentaine avait également été hospitalisé après l’accident d’horreur.

Une équipe médico-légale a été repérée sur les lieux, où une voiture soupçonnée d’être le véhicule impliqué peut être vue sur le côté avec la zone bouclée.

Les agents ont confirmé que l’incident s’était produit à la jonction de Braunstone Lane et Mortimer Way, près de Narborough Road,

Une porte-parole de la police a déclaré: “Nous avons été appelés à la jonction de Braunstone Lane et Mortimer Way peu après 11 heures aujourd’hui à la suite d’un rapport selon lequel une Vauxhall Astra noire avait quitté la route et était entrée en collision avec deux enfants.

“L’un des enfants a malheureusement été déclaré mort sur les lieux. L’autre fille, également âgée de 14 ans, a subi des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger ni ne changeaient sa vie.”

La porte-parole de la police a ajouté qu'”aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment”.

Le sergent-détective Lisa Wood, de l’unité d’enquête sur les collisions graves (SCIU) de la force, a déclaré: “Bien que nous ayons parlé à un certain nombre de personnes qui se trouvaient dans la région à l’époque, je tiens particulièrement à parler à tout automobiliste avec des dashcams dans leur Véhicules.

“J’aimerais parler à tous ceux qui ont vu l’Astra avant qu’elle ne quitte la route ou qui ont vu la collision se produire. Toute information dont vous disposez pourrait aider mon enquête.”

Les routes de la région resteront probablement fermées pour le reste de la journée alors que l’enquête sur l’accident mortel se poursuit.

Les flics ont exhorté toute personne ayant des informations à appeler le numéro 101 de la police, en citant l’incident 187 ou à entrer en contact via le site Web