Tragédie alors qu’une adolescente meurt dans un incendie criminel d’horreur dans une maison avec deux proches qui se battent pour la vie

Une FILLE au “cœur d’or” est décédée tragiquement dans un incendie plat et la police soupçonne qu’il s’agissait d’un incendie criminel.

Leah Casson, 18 ans, aurait été tuée après qu’un incendie se soit déclaré dans une propriété de Vicarage Street, à North Shields.

La police de Northumbria traite l’enfer comme un incendie criminel présumé

Police et services d’urgence dans une maison de Vicarage Street à North Shields 1 crédit

La scène après un incendie où l’on pense que Leah a été tuée 1 crédit

L’incendie s’est déclaré peu avant 3 h 30 tôt le lundi 16 janvier.

Les services d’urgence sont arrivés à 3 h 38 avec au moins cinq camions de pompiers, la police, des ambulanciers paramédicaux, des réseaux de gaz du Nord et du personnel de Northern Powergrid.

Trois autres membres de la famille se trouvaient dans l’appartement avec Leah et deux restent à l’hôpital dans un état critique.

La police de Northumbria a confirmé qu’elle traitait l’enfer comme un incendie criminel présumé.

De nombreux résidents ont dû être évacués en raison de problèmes de sécurité structurelle.

Kerry Riches, de Wallsend, est un ami proche de la famille et a mis en place un GoFundMe.

Elle a écrit : « À la suite de ce terrible incident, une jeune fille talentueuse au cœur d’or a perdu la vie et les autres membres de la famille ont été hospitalisés.

“Nous avons besoin que notre communauté se mobilise pour donner à Leah l’envoi qu’elle mérite et ramener la famille dans un logement et l’aider avec des meubles, des vêtements, etc.”

Un cordon est actuellement en place sur les lieux et les agents mènent des enquêtes porte à porte.

L’inspecteur-détective Louise Jenkins, l’enquêteur principal sur l’affaire, a déclaré: «Nous sommes déterminés à établir exactement ce qui s’est passé dans les moments qui ont précédé l’incendie et avons travaillé 24 heures sur 24 avec le soutien de nos partenaires de Tyne and Wear Fire. et Rescue Service, depuis que nous avons reçu leur premier appel à l’aide.

“Bien que les enquêtes en soient à un stade précoce, nous n’excluons rien et traitons actuellement l’incident comme un incendie criminel présumé.

“Nous avons des enquêteurs spécialisés sur l’affaire qui mèneront des enquêtes médico-légales détaillées, examineront la vidéosurveillance et travailleront avec les résidents pour déterminer si quelqu’un a pu voir ce qui s’est passé dans les instants précédant l’incendie.”

Toute personne disposant d’informations pouvant aider à l’enquête est invitée à contacter la police.