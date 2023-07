Tragédie alors qu’un père qui tentait désespérément de sauver son fils de 3 ans d’un incendie meurt un jour après la mort d’un petit garçon dans un incendie

Un papa est décédé quelques jours après un horrible incendie qui a également tué son jeune fils.

Naemat Lawa Esmael, 51 ans, a été sauvée de l’incendie dans la région de Gonhill à West Cross samedi vers 13 h 20, mais est décédée depuis à l’hôpital.

Incendie de maison à Gonhill, région de West Cross à Swansea Crédit : Richard Swingler/Media Wales

Son fils Muhammed Esmael, trois ans, qui venait d’entrer à l’école primaire, a été tué dans l’incendie.

La mère de Mohammed, 39 ans, et sa sœur, 13 ans, sont hospitalisées pour inhalation de fumée, rapporte The Mirror.

La cause de l’incendie est inconnue à ce stade et une enquête conjointe est menée par la police et les pompiers.

Une amie de la famille, Claire Mitchell, a créé un fonds et confirmé que le père est décédé à l’hôpital.

Elle a déclaré au site de collecte de fonds: « La famille m’a demandé de vous le faire savoir et de vous demander de prier pour lui. »

Leur appel disait : « Ils ont perdu tout ce qui leur était cher lorsque l’incendie dévastateur a englouti leur maison.

« Les flammes ont non seulement emporté leurs biens, mais ont aussi tragiquement coûté la vie à leur petit garçon bien-aimé. »

L’inspecteur-détective Carl Price a déclaré: «Nos pensées restent avec la famille, les amis et la communauté locale à la suite de cet incident tragique. Nous travaillons aux côtés des pompiers pour établir la cause de l’incendie.

Un rapport sera rédigé pour le coroner et des enquêteurs spécialisés en incendie doivent se rendre sur la propriété mitoyenne.