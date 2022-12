Tragédie alors qu’un homme meurt 2 semaines après l’incendie qui a coûté la vie à sa fiancée alors que la famille dit qu’ils sont “réunis pour toujours”

Un HOMME est décédé deux semaines après sa fiancée, à la suite d’un incendie qui a ravagé leur maison au début du mois.

La famille de Kieran Naylor, 33 ans, dit que lui et sa chérie Rebecca Foster, 32 ans, ont été “réunis pour toujours” après son décès le lendemain de Noël.

Kieran et Rebecca sont tous deux morts des suites de leurs blessures dans l’incendie de la maison Crédit : Police du Cheshire

Les proches ont décrit le couple comme un “couple parfait” qui prévoyait de passer le reste de leur vie ensemble avant que l’incendie n’éclate à leur domicile de Daresbury, dans le Cheshire, aux premières heures du 12 décembre.

Rebecca est décédée des suites de ses blessures le lendemain, tandis que Kieran s’est battu pour sa vie à l’hôpital avant de mourir il y a quelques jours à peine.

Un hommage de sa famille a déclaré: “Les mots ne peuvent exprimer à quel point nous avons le cœur brisé et dévasté d’avoir perdu Kieran. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes.

Kieran était vraiment le meilleur fils, frère et oncle que quiconque aurait pu souhaiter et il manquera beaucoup à tous ceux qui ont eu le plaisir de le connaître. Kieran et Rebecca sont maintenant réunis pour toujours et ils seront toujours dans nos cœurs.

“Nous voudrions remercier tous ceux qui ont essayé d’aider Kieran et Rebecca après l’incendie et demandons que nous puissions pleurer en paix en ce moment.”

Une déclaration de la famille de Rebecca disait: “Rebecca était une fille aimante et attentionnée et nos vies ont été complètement déchirées par sa mort.

“Elle et Kieran formaient le couple parfait, et le couple prévoyait de passer le reste de leur vie ensemble, mais malheureusement, ils ne pourront jamais réaliser leurs rêves.”

La police du Cheshire enquête sur la cause de l’incendie, mais ne le traite pas comme suspect.