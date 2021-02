Tragédie alors qu’un homme, 29 ans, une femme, 28 ans et une fille de quatre ans meurent dans l’incendie d’une maison du Devon

Trois personnes, dont une fillette de quatre ans, ont été tuées dans l’incendie d’une maison dans le Devon.

La police a confirmé la mort d’une femme de 28 ans, d’un homme de 29 ans et d’une fille de quatre ans, qui serait leur fille, sur la propriété de Clayton Road, dans le quartier de St David’s à Exeter.

Trois autres enfants – des garçons, âgés de neuf et quatre ans et une fille de sept ans – sont traités à l’hôpital pour enfants de Bristol où ils seraient dans un état stable.

La police du Devon et de Cornwall a déclaré avoir été alertée de l’incendie dimanche à 5h30 du matin après son extinction par les services d’urgence, et que la cause de l’incendie n’était pas suspecte pour le moment, mais les enquêtes se poursuivent. La police reste sur les lieux.

Le surintendant principal Daniel Evans a déclaré: « Il a maintenant été confirmé que deux adultes, une femme de 28 ans et un homme de 29 ans, ainsi qu’une fille de 4 ans sont tous morts à la suite de cet incendie de maison.

« Les plus proches parents ont été informés et nous soutiendrons les personnes touchées avec des officiers spécialisés.

«Deux garçons âgés de 4 et 9 ans et une fille de 7 ans qui se trouvaient également dans la maison au moment de l’incendie restent à l’hôpital. Tous les trois sont actuellement dans un état stable, et tous seront transférés à l’hôpital pour enfants de Bristol plus tard dans la journée; tous les six au sein de la propriété sont liés les uns aux autres.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec des enquêteurs spécialisés sur les lieux pour nous aider à comprendre comment cet incident tragique a pu se produire, mais pour le moment, rien n’indique une quelconque implication de tiers dans cette affaire et nous ne recherchons donc personne à propos de cet incendie. temps.

« Nous espérons libérer le cordon plus large le long de Bonhay Road d’ici ce soir, mais un cordon intérieur entourant la propriété ainsi qu’un garde des lieux seront en place pour les trois prochains jours au moins, tandis que des travaux d’enquête vitaux sur les lieux auront lieu. »

La police a bouclé hier la route principale de Bonhay, à côté de la principale gare de St David’s Railway, alors que 999 équipes examinaient la scène.

La propriété au bout de la terrasse se trouve à côté d’un magasin à emporter sur la route.

Certains policiers ont été enrôlés de Plymouth sur les lieux et les agents ont également demandé une vidéosurveillance de la région.

La maison est un cul-de-sac où vivent la plupart des familles. La plupart ont dit qu’ils n’avaient aucune idée de ce qui s’était passé avant de se réveiller hier matin.

Un commerçant local a déclaré: « Nous savons qu’ils ont eu quatre enfants, c’est tellement tragique. »

Des fleurs ont été laissées sur les lieux qui restent bouclés et le resteront pendant trois jours.

Le surintendant principal Evans a ajouté: « Il s’agit d’un incident profondément bouleversant et qui causera une grande détresse à la communauté, en particulier à ceux qui connaissaient la famille.

«Je ne doute pas que les gens souhaiteront laisser un hommage et des fleurs sur les lieux. Je demande qu’à ce moment-là, le public donne à nos agents un espace pour entreprendre le travail d’enquête essentiel sur les lieux, et nous vous informerons au cours des prochains jours en ce qui concerne un espace sûr où les gens peuvent laisser des fleurs ou un hommage s’ils le souhaitent. ‘