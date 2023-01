Tragédie alors que maman meurt deux jours seulement après s’être fiancée dans une mort subite «inexpliquée»

Une maman est décédée deux jours seulement après s’être fiancée, sa mort étant traitée comme “inexpliquée”.

Kirsty Cracknell est décédée subitement le 11 décembre alors qu’elle attendait avec impatience les célébrations de son 31e anniversaire.

Kirsty Cracknell est décédé subitement à la maison Crédit : MEN Media

Tragiquement, son partenaire avait proposé juste deux jours avant l’horreur à Hull.

Les hommages ont maintenant afflué pour la maman, qui avait un fils de cinq ans.

Son frère Craig a déclaré à Hull Live : “Ça a pris tout le monde par surprise.

“C’est très difficile, l’inattendu, et nous, en tant que famille, avons toujours maintenu le mantra selon lequel aucun parent ne devrait jamais avoir à enterrer un enfant.

« Dans cet esprit, c’est très difficile. Tout le monde avance à sa façon, mais personne n’est comme avant.

Kirsty était rentrée chez elle lorsqu’elle est décédée subitement deux semaines avant Noël.

La maman en forme et folle de rugby a joué pour Hull Wyke RLFC et a représenté le Yorkshire.

Rendant hommage à sa sœur, Craig a déclaré qu’elle était une « fonceuse » qui continuait d’avancer « quoi qu’il arrive ».

Il a ajouté: “C’était juste une personne irréelle. Elle était très volontaire. Elle était très forte d’esprit et extravertie et aimait la vie.

«Elle travaillait pour une entreprise de soins et elle le faisait depuis aussi longtemps que je me souvienne. Elle avait juste cette nature attentionnée.

«Elle était douce et gentille, mais elle était aussi forte et ne se laisserait pas marcher partout. Elle aimait être là-bas à faire différentes choses et elle n’était jamais vraiment assise.

“Kirsty était vraiment une fille à papa et adorait tellement lui. Kirsty aimait et était aimée par tant de gens.”

Une page GoFundMe a maintenant été lancée pour aider à payer les frais funéraires de Kirsty.

Rich Anderson, qui a organisé la collecte de fonds, a déclaré qu’elle avait tragiquement laissé derrière elle son “garçon chéri” qu’elle “adorait”.

Il a dit: “Il sait que sa mère est une étoile dans le ciel.”

Kirsty venait juste de se fiancer lorsque la tragédie s’est déroulée Crédit : MEN Media