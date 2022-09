Tragédie alors que maman, 29 ans, décède après avoir consommé de la cocaïne dans une décision «ponctuelle» – laissant derrière elle une famille dévastée

La TRAGÉDIE a frappé lorsqu’une mère de 29 ans est décédée après avoir consommé de la cocaïne dans le cadre d’une décision “ponctuelle”, laissant derrière elle ses quatre jeunes enfants.

Holly Dakin, 29 ans, est décédée subitement quelques semaines seulement après avoir obtenu son diplôme en santé à l’Université de Nottingham Trent.

Il a été découvert que Holly Dakin, 29 ans, avait consommé de la cocaïne dans le cadre d’une décision “ponctuelle” avant sa mort Crédit : Facebook

Elle venait de terminer ses études en santé et laisse derrière elle quatre enfants 1 crédit

La mère de quatre enfants a été retrouvée morte le 30 avril et une enquête sur sa mort a été ouverte au début du mois dernier.

Mais les conclusions de l’enquête ont choqué les parents de Holly, qui ont découvert que leur fille qui “voulait juste aider les gens” avait pris de la cocaïne avant sa mort subite.

Robert et Rosemary Dakin avaient déclaré que la nouvelle déchirante selon laquelle la conclusion du coroner concluait que la mort de Holly était “liée à la drogue” avait été un choc.

Rosemary a déclaré à Nottinghamshire Live: “Nous n’avions tous aucune idée.”

Le petit ami de Holly, Aaron White, 41 ans, vivait avec elle et les enfants et l’a décrite comme “incroyable, attentionnée, gentille, une maman et une petite amie incroyables”.

Aaron a déclaré: “Elle n’a pas pris de drogue. Elle est allée au mauvais endroit cette nuit-là.

“La prise de drogue cette nuit-là était une chose ponctuelle. Nous avions prévu qu’elle ait 30 ans.”

La veille de sa mort, Holly a passé une grande partie de la journée avec son amie.

Ils ont apparemment bu, mangé, préparé des vacances et visité un salon de bronzage.

Elle est ensuite allée au domicile du père de son plus jeune enfant, et y est restée.

À 8 heures du matin, le père du plus jeune enfant est allé réveiller Holly et a constaté qu’elle ne respirait pas. Il a donc rapidement appelé une ambulance.

Holly était malheureusement déjà morte.

L’enquête à la Nottingham Council House avait été ouverte parce que la mort de Holly avait un aspect contre nature – lié à la cocaïne et à l’impact qu’elle avait sur son cœur.

Des tests toxicologiques ont révélé que Holly avait presque deux fois la limite légale d’alcool dans son système pour conduire une voiture, ainsi que de la cocaïne et un produit souvent utilisé pour couper la cocaïne.

Le niveau de cocaïne n’a pas été considéré comme toxique.

Tout cela se serait passé dans son sommeil. Coroner Bower

L’enquête a entendu des tests ont montré sur la “prépondérance des probabilités” ce qui a conduit à un “événement cardiaque soudain” était un rythme cardiaque irrégulier.

Le côté gauche du cœur de Holly a échoué en raison d’un caillot de sang dans le vaisseau principal, qui alimente le sang en sang.

Holly s’était déjà rendue au service des urgences d’un hôpital avec des douleurs à la poitrine mais s’était autodéchargée.

Le coroner Bower, d’une manière générale, a déclaré qu’il avait été signalé que les maladies cardiovasculaires étaient relativement courantes chez les jeunes consommateurs de cocaïne et que les effets de la cocaïne étaient exaspérés par la consommation d’alcool.

Mlle Bower a déclaré qu’il y avait des preuves d’alcool et de cocaïne dans son système et, d’après les preuves dont elle disposait, cela ne semblait pas être la première fois.

Mais, elle a rassuré la famille que la mort de Holly aurait été soudaine et “elle n’aurait rien su de ce processus”.

Mlle Bower a déclaré: “Je peux dire que Holly n’en aurait rien su du tout; tout cela se serait passé dans son sommeil.”

L’agent-détective Ben Grayson, de Radford Road CID et l’officier dans l’affaire, a déclaré à l’audience: “De notre point de vue, en termes d’enquête policière, cela ne semble pas suggérer que Holly n’a pas pris ce qu’elle a pris d’elle propre libre arbitre.

“Par conséquent, cela entrave une enquête policière à cet égard”.