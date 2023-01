Tragédie alors que le corps d’une femme est retiré d’une cascade au milieu d’une recherche désespérée d’un autre dans la rivière

Le corps d’UNE FEMME a été retrouvé dans une chute d’eau alors que la police poursuit sa recherche d’une deuxième femme.

La police a déclaré que des agents avaient été appelés aux chutes d’Ystradfellte, connues sous le nom de promenade des quatre cascades dans le parc national de Brecon Beacons, vers 11 h 45 le 4 janvier.

La police a confirmé que le corps d’une femme avait été retiré d’une chute d’eau dans les Brecon Beacons Crédit : Getty

Les flics ont confirmé qu’ils recherchaient toujours une deuxième femme dans la région.

Les familles des deux femmes ont été informées.

La recherche avait été annulée vers 17 heures mercredi soir en raison des conditions météorologiques, la recherche de la deuxième femme ayant repris jeudi matin.

Les pompiers, les secours en montagne et l’appui aérien de la police nationale sont tous impliqués dans les recherches en cours.

Un porte-parole de la police de Dyfed-Powys a déclaré: “La police de Dyfed-Powys a été appelée dans la région des chutes d’Ystradfellte à 11h45 hier (4 janvier).

“Une recherche de deux femmes est en cours depuis, impliquant des partenaires des pompiers, des secours en montagne et de l’appui aérien de la police nationale.

“Des eaux hautes et rapides ont fait que les recherches ont été annulées hier soir, mais elles ont repris ce matin une première lumière.

“Malheureusement, nous pouvons confirmer que le corps d’une femme a été retrouvé dans la rivière.

“Les familles des deux femmes ont été informées et seront soutenues par des agents spécialisés au fur et à mesure que les recherches se poursuivent. Des efforts sont en cours pour localiser une deuxième femme, qui se trouverait également dans la rivière.”

Un porte-parole des services d’incendie du centre et de l’ouest du Pays de Galles a déclaré: “Le mercredi 4 janvier à 11 h 54, le service d’incendie et de sauvetage du centre et de l’ouest du Pays de Galles a été invité par la police de Dyfed Powys à assister à un incident aux cascades d’Ystradfellta, Neath.

“L’équipe de pataugeoire de Neath et Swift Water Rescue Team de Swansea Central était présente, avec le bateau et la caméra sous-marine pour aider à la récupération du corps, ainsi que Mountain Rescue. Les équipes ont été retirées à 17h04 le 4 janvier.

“Le jeudi 5 janvier, les équipages de Morriston et de Swansea Central ont été alertés à 9h du matin au point de rendez-vous.”