La famille au cœur brisé d’un homme disparu dont le corps a été retrouvé lundi matin sur une plage populaire de la Gold Coast a parlé de son choc et de son chagrin.

Alvin Prasad, 25 ans, a disparu aux premières heures du dimanche 20 décembre, après s’être baigné à 2h30 du matin avec deux amis après une fête de Noël.

Son corps sans vie a été tiré de l’eau à Mermaid Beach par des sauveteurs lundi à 9 h 15, plus d’un jour après sa disparition lors de vagues difficiles.

Le corps de l’employé de l’hôpital Alvin Prasad (photo), 25 ans, a été retrouvé lundi matin à Mermaid Beach, à Surfers Paradise. Sa famille en deuil a raconté son choc sur Facebook

La famille et les amis brisés se sont tournés vers les médias sociaux sous le choc et le chagrin en découvrant ce qui était arrivé au jeune employé de l’hôpital du Queensland.

«Repose en paix mon frère», a écrit un membre de la famille, Raimond Prasad.

«S’il te plaît, dis-moi que c’est un rêve, je t’aime tellement que je souhaite que ce ne soit pas le cas.

M. Prasad a écrit sur le fait qu’Alvin manquerait à tant de personnes qui le connaissaient.

«Je suis juste sans voix, je ne sais pas quoi faire, nous penserons toujours à toi, nos cœurs sont brisés, tu me manques frère.

M. Prasad est allé nager la nuit avec ses collègues dimanche à 2h30 du matin, mais n’est jamais revenu à terre. Sur la photo: services d’urgence à Surfers Paradise dimanche

Des dizaines d’amis se sont immédiatement rendus sur Facebook pour présenter leurs condoléances pour la perte d’un jeune homme très aimé et dynamique.

«Il a été emmené bien trop tôt», a écrit l’un d’eux.

« Un gars tellement génial et a touché la vie de tant de gens. Ce sont des nouvelles dévastatrices. Je ne peux vraiment pas y croire. En pensant à vous tous.

Un autre a écrit à quel point il était tragique pour Alvin d’être emmené alors qu’il n’avait que 25 ans et qu’il avait toute sa vie devant lui.

«Je connaissais Alvin grâce à mes collègues de travail, ma famille et mes amis», a écrit l’homme.

Et (j’étais) excité pour Alvin après la récente célébration de sa nouvelle carrière avec Amazon. Alvin avait un grand sens de l’humour et était également très apprécié par beaucoup pour sa nature humaniste et charismatique agréable.

Un autre s’est rappelé à quel point il était bon de se connaître comme ami.

« Alvin était la personne la plus charmante, la plus authentique et la plus gentille », a-t-elle écrit.

La police a informé la famille choquée et en deuil de M. Prasad, qui a ensuite dû identifier son corps

Les proches de M. Prasad ont été appelés et ont officiellement identifié son corps.

L’homme de 25 ans était allé nager la nuit avec deux de ses collègues après leur fête de Noël au bureau, entrant dans les eaux de l’Esplanade de Surfer’s Paradise, dans le Queensland, à 2h30 du matin dimanche.

Les conditions de surf étaient difficiles, obligeant deux des personnes, un homme et une femme, à retourner sur le rivage.

La femme n’a pas été blessée tandis que l’homme a été soigné par des ambulanciers sur la plage pour des difficultés respiratoires.

Ce n’est qu’à ce moment-là, après leur retour à terre, qu’ils ont réalisé que leur ami n’était jamais revenu avec eux.

Le couple appelé services d’urgence et police de l’eau, Volunteer Marine Rescue and Rescue 500 a été déployé pour rechercher l’homme.

Les récentes tempêtes ont affecté la visibilité de l’eau, rendant la recherche du corps de M. Prasad plus difficile.

Les fortes pluies ont rendu la recherche de M. Prasad plus difficile, réduisant la visibilité de l’eau. Sur la photo: des ambulances aériennes tournent dimanche matin

Dimanche, le surintendant principal de Gold Coast, Mark Wheeler, a déclaré que la police du Queensland avait de « graves » préoccupations pour la sécurité et le bien-être de M. Prasad.

« L’eau était agitée, le nord balayait et les conditions n’étaient vraiment pas réunies pour la baignade, en particulier la nuit. Nous avons donc des inquiétudes pour cet homme », a-t-il déclaré.

«Nous sympathisons avec sa famille et ses amis. C’est une période vraiment difficile de ne pas savoir ce qui s’est passé.

Bien que le surintendant Wheeler ait initialement déclaré que quatre personnes étaient entrées dans les eaux agitées, les médias de la police du Queensland ont confirmé qu’il n’y en avait que trois.

Son amie Diana Kola se souvient d’Alvin Prasad et l’a décrit comme «l’un des gars les plus incroyables de tous les temps».

«Il ne méritait vraiment pas ça», dit-elle.