Tragédie alors que le corps d’un homme est retiré de la rivière Darlington – avec des flics sondant une mort « inexpliquée »

Le corps d’un HOMME a été retiré de Darlington River et les flics enquêtent maintenant sur la mort « inexpliquée ».

Les services d’urgence se sont précipités vers la rivière Skerne, près du pont des cinq arches, vers 7 heures du matin lundi matin.

Ils ont répondu aux rapports d’un homme dans l’eau avant de faire la découverte tragique peu de temps après.

L’homme a été déclaré mort sur les lieux.

On ne sait pas encore comment il est mort, les flics menant maintenant des enquêtes sur la mort « inexpliquée ».

Un porte-parole de la police de Durham a déclaré: « Nous avons été appelés pour signaler un corps dans la rivière Skerne, près du pont Five Arches, à Darlington, peu avant 7 heures du matin hier matin.

« Malheureusement, l’homme a été confirmé mort sur les lieux.

« Les enquêtes sont en cours et sa mort est actuellement considérée comme inexpliquée. »

Un porte-parole du service d’ambulance du Nord-Est a ajouté: « Nous avons reçu un appel à 06h53 pour signaler une personne dans l’eau de la rivière Skerne.

« Nous avons dépêché une ambulance paramédicale, nos équipes d’intervention en zone dangereuse (HART) et un chef d’équipe clinique pour soutenir la police et les services d’incendie et de secours sur les lieux. »