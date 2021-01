Une mère enceinte et ses deux enfants ont été tués lundi dans un accident de voiture au Texas, après avoir perdu le contrôle de sa voiture et s’être engouffré dans la circulation.

Brittany Counts, 25 ans, son fils Wyatt Mask, âgé de sept ans, et sa fille Preslee Mask, quatre ans, ont été tués vers 12h35 dans le comté de Parker sur une autoroute de l’État du Texas.

Le rapport – obtenu par People Magazine – indique que Count n’a pas réussi à contrôler sa vitesse et a pris des mesures évasives en se déplaçant vers la gauche pour essayer d’éviter « une camionnette ». en conduisant sur la route 199.

Incapable d’éviter de heurter la camionnette GMC 2017, le Ford Edge 2007 de la mère a tourné « dans le sens des aiguilles d’une montre dans la voie de circulation en direction ouest où il a été heurté par un pick-up Ford F-150 2016 », indique le rapport.

Brittany Counts (à gauche), 25 ans, son fils Wyatt Mask (extrême droite), 7 ans, et sa fille Preslee Mask (à droite), 4 ans, ont été tués lorsque sa voiture a tourné hors de contrôle et a été heurtée par un véhicule qui arrivait.

« La collision a tué le conducteur de 25 ans et deux passagers mineurs, âgés de sept et quatre ans, qui se trouvaient à l’intérieur du Edge. » Le conducteur du Ford F-150 a été transporté à l’hôpital avec des blessures non révélées, a ajouté le communiqué.

À la suite de la tragédie, le fiancé de Counts, Dillon Latta, a publié une photo du couple ensemble sur sa page Facebook, révélant qu’ils attendaient une fille ensemble ce printemps.

‘Tu es l’amour de ma vie. Notre petite fille devait arriver en mai … Dieu, s’il vous plaît, aidez-moi à traverser cela, je ne sais pas quoi faire », a-t-il écrit.

Stephen Winkler, le beau-frère de Latta, a mis en place une collecte de fonds pour les frais funéraires sur Facebook, qui a rapidement dépassé l’objectif de 20 000 dollars – atteignant plus de 25 800 à la fin de la collecte de fonds vendredi, 442 personnes ayant fait un don.

« Aujourd’hui a été un jour tragique pour notre famille, mon beau-frère Dillon Latta a perdu son fiancé Brittany Counts, sa fille à naître Paislee Denise Latta, et son beau-fils de sept ans Wyatt Mask et sa belle-fille de sept ans Preslee Mask dans une voiture tragique. accident à Springtown Tx », a écrit Winkler dans la description.

Il a ajouté: « En raison de la perte soudaine et des frais funéraires imprévus, toute aide serait grandement appréciée pendant cette période de besoin pour les familles.

Tant sur la page de collecte de fonds que sur le message de Latta, les hommages des amis du couple sont venus affluer pour Count et ses enfants – qu’elle a partagés avec un père différent de Latta.

À la suite de la tragédie, le fiancé de Counts, Dillon Latta, a publié une photo du couple ensemble sur sa page Facebook (photo) avec un hommage à sa partenaire et à ses enfants. Son message indiquait également que le couple attendait un enfant lorsque Count a été tué dans l’accident.

‘Quelle tragédie. J’ai été tellement choqué d’apprendre votre perte inattendue hier. Je suis tellement triste et j’essaie toujours de l’accepter », a écrit un adepte du désir.

«Elle était une belle mère et avait de beaux enfants. Ils manqueront tous énormément à nous tous qui la connaissions. Mes pensées et mes prières pour la famille et pour toutes les personnes impliquées dans cette tragédie.

Un autre a déclaré: « Je sais qu’il n’y a rien que quiconque puisse dire pour enlever votre chagrin d’amour, mais je voulais dire que vous êtes pour toujours dans mes prières et que je suis incroyablement désolé pour votre perte. »

Dans un deuxième post sur Facebook, Latta a publié plus de photos du couple ensemble.

«La Bretagne était la définition de« monter ou mourir », elle était là pour moi quand je traversais certaines des périodes les plus difficiles de ma vie. Elle m’a montré ce qu’est l’amour inconditionnel. Elle, Wyatt et Preslee représentent le monde pour moi et ma famille », a-t-il écrit.

«Pour notre fille, je n’arriverai jamais à me retenir. Je connais ta belle comme ta mère et ta sœur », a-t-il ajouté. «Une grande partie de moi est partie pour toujours et je ne sais pas quoi faire.