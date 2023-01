Tragédie alors que la future mariée, 24 ans, est tuée en utilisant une mauvaise cuillère pour remuer une tasse de thé – quelques jours seulement après la proposition du fiancé

Une future mariée est décédée tragiquement après avoir utilisé la mauvaise cuillère pour remuer son thé, quelques jours seulement après ses fiançailles.

Jess Prinsloo, 24 ans, serait décédée des suites de son allergie aiguë aux produits laitiers lors de vacances romantiques en Afrique du Sud avec son partenaire Craig McKinnon, également âgé de 24 ans.

Jess est décédée quelques jours seulement après que Craig lui ait proposé des vacances romantiques Crédit : Facebook

Craig a posé la question à Jess le 27 décembre Crédit : Instagram

Craig lui a proposé au point de vue de God’s Window à Mpumalanga le 27 décembre.

La responsable marketing de Salisbury, Wiltshire, a dit oui et le couple a célébré pendant plusieurs jours avant de se rendre chez sa mère à Johannesburg le 30 décembre.

Elle est entrée en contact avec le journal et est entrée en anaphylaxie, une réaction allergique où la gorge se ferme et Jess est malheureusement décédée le lendemain à l’hôpital.

Craig a écrit un article déchirant sur les réseaux sociaux : « Il est difficile de trouver la clarté aujourd’hui, le pire jour de ma vie.

“Mais un point sur lequel je n’ai jamais été aussi clair, les 3 ans et plus que j’ai eu avec mon Jess sont irremplaçables, et je ne les échangerais pas pendant 60 ans avec une autre personne sur terre.

“Je suis dévastée et je ressens une douleur comme je ne l’ai jamais ressentie auparavant, mais tous ceux qui ont passé du temps en sa compagnie savent ce que je veux dire quand je dis que j’ai eu la chance de l’appeler ma fiancée. [for] les trois plus beaux jours de ma vie.

Le couple s’est rencontré en 2019 alors qu’ils étaient à l’université et a emménagé ensemble en 2021.

Alors que Jess avait de nombreux membres de sa famille en Afrique du Sud, elle n’était pas revenue depuis six ans et Craig a dit qu’il savait qu’il n’y avait pas de meilleur endroit pour proposer.

Il a dit au Mirror: “Le regard sur son visage… ça voulait tout dire.”

Enthousiasmée par la proposition, Jess a mis à jour ses comptes de médias sociaux avec la nouvelle le même jour et a été inondée de messages d’amis et de famille.

La prochaine mise à jour sur sa page Facebook était de partager la terrible nouvelle qu’elle était dans un “état critique” à l’hôpital.

Bien que Jess ait été prudente et ait toujours emporté deux EpiPens avec elle après un certain nombre de “quasi-accidents”, les deux auraient échoué lors de sa réaction.

Craig a déclaré: “Quand Jess est morte, une partie de moi est morte aussi – mais il n’y a personne à blâmer pour son décès.”

Il a dit qu’il avait été réveillé par son frère Darren qui lui avait dit qu’elle avait une réaction particulièrement mauvaise après que l’EpiPen “n’ait pas eu l’effet qu’il a habituellement”.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital mais malgré les efforts des médecins, ils n’ont pas pu lui sauver la vie.

Jess avait une réaction allergique depuis l’âge de neuf mois et a dû être réanimée après avoir été en contact avec des produits laitiers dans un curry à l’âge de 18 ans.

Craig a déclaré au journal: «Une autre fois, elle a commandé un dessert végétalien qui n’aurait pas dû contenir de produits laitiers et elle avait besoin d’antihistaminiques, d’un EpiPen et d’un voyage à l’hôpital. Je n’ai pas mangé de produits laitiers depuis environ trois ans parce que ça n’en valait pas la peine.”

Après sa mort, Craig a été facturé 3 700 £ de frais médicaux et 1 200 £ supplémentaires de frais de coroner.

La famille de Craig et Jess a créé une page GoFundMe pour couvrir les frais et dépenses funéraires.

Une déclaration sur la page dit: «Notre belle et amusante Jess est récemment décédée le 31/12/2022.

«Jess était une fille, une sœur, une nièce, une amie et, plus récemment, une fiancée impeccable. Elle a illuminé chaque pièce dans laquelle elle est entrée et a touché la vie de tous ceux qu’elle a rencontrés.

«Si vous avez déjà rencontré Jess, vous sauriez probablement ce qu’elle fait d’amusant sur elle-même, elle est allergique au lait.

“Alors qu’elle passait les vacances de sa vie en Afrique du Sud, elle a eu une réaction allergique.

“Pendant qu’à l’hôpital, Jess faisait de son mieux pour s’en sortir, elle est décédée en paix tard dans la nuit.

“Toutes les années que nous avons eues, Jess, nous permettront de traverser les années que nous n’aurons pas.”