Tragédie alors que jusqu’à 29 personnes sont tuées dans un accident d’horreur après que le bus a dévié de la route et dans un ravin au Mexique

Au moins 29 personnes ont été tuées au Mexique lorsqu’un bus de passagers est sorti d’une route et a chuté de 80 pieds dans un ravin mercredi.

Des images tragiques de la scène dans l’État méridional d’Oaxaca ont montré l’épave mutilée du véhicule gisant sur le côté au bas d’une falaise abrupte alors que les sauveteurs se pressaient.

Les restes brisés du bus de passagers au fond du ravin de 80 pieds Crédit : AFP

Le bus aurait voyagé de Mexico vers une ville montagneuse éloignée Crédit : AFP

Une enquête a été lancée Crédit : AFP

« Les chiffres dont nous disposons 12 heures après le début des opérations de sauvetage sont de 29 morts et 19 blessés », a déclaré le procureur de l’Etat d’Oaxaca, Bernardo Rodriguez Alamilla.

Il a ajouté qu’une enquête avait été ouverte sur la cause de l’accident, les premières indications suggérant une défaillance mécanique.

Au moins six des blessés auraient été inconscients et dans un état grave lorsqu’ils ont été transportés d’urgence à l’hôpital.

Le bus est parti de Mexico pour transporter des passagers vers un certain nombre de petits villages de montagne isolés dans la région pauvre de Mixteca.

« Le conducteur du véhicule a vraisemblablement perdu le contrôle (…) et malheureusement il est tombé dans un ravin de plus de 25 mètres de profondeur », a déclaré le ministre de l’Intérieur d’Oaxaca, Jesus Romero.

Il a ajouté qu’un enfant en bas âge figurait parmi les personnes décédées.

L’accident s’est produit dans une région montagneuse abritant des communautés éloignées et en grande partie indigènes, des routes sinueuses et des ravins escarpés.

L’itinéraire et les biens, les ballots et les paniers éparpillés au milieu de l’épave suggèrent que les victimes étaient des personnes qui travaillaient manuellement dans la capitale et qui retournaient probablement dans leur ville natale lorsque l’accident s’est produit.

« Nous regrettons profondément l’accident survenu à Magdalena Penasco », a écrit le gouverneur de l’État d’Oaxaca, Salomon Jara, sur les réseaux sociaux, présentant ses condoléances aux familles du défunt.

« Notre personnel gouvernemental travaille déjà sur l’opération de sauvetage et pour fournir tout le soutien aux blessés », a-t-il déclaré.

Les accidents de la route mortels sont fréquents au Mexique, généralement dus à des vitesses élevées, à des véhicules en mauvais état ou à la fatigue du conducteur.

De nombreuses personnes dépendent des autobus, principalement exploités par de petites entreprises de transport desservant des collectivités éloignées avec des véhicules vieillissants.

Les accidents impliquant des camions de fret ont également augmenté sur les autoroutes du pays.

Le même jour, un fracas violent impliquant des véhicules de transport a fait huit blessés sur une autoroute de l’État central de Querétaro, ont indiqué les autorités.

En mai, au moins 18 touristes mexicains sont morts lorsque leur bus a plongé dans un ravin dans l’État occidental de Nayarit.

Le même mois, 29 personnes, dont un bébé, ont été tuées dans un horrible accident lorsqu’un minibus est entré en collision avec un camion sur une autoroute de l’État de Tamaulipas, dans le nord-est du pays.

Les militants de la sécurité routière ont appelé à plusieurs reprises à des réglementations plus strictes pour éviter de telles catastrophes.