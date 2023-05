Trafiquant de drogue libéré par Obama accusé de tentative de meurtre

La peine d’emprisonnement à perpétuité d’Alton Mills a été commuée par le président Barack Obama en 2016 après 20 ans derrière les barreaux

Le trafiquant de crack Alton Mills, dont la peine à perpétuité a été commuée par l’ancien président américain Barack Obama en 2016, a été arrêté et inculpé de trois chefs de tentative de meurtre mardi, selon la police de l’État de l’Illinois.

Mills aurait tiré plusieurs fois avec son arme sur un véhicule alors qu’il conduisait sur une bretelle d’accès à l’Interstate 57 à Posen, dans l’Illinois, une banlieue de Chicago, dimanche dernier, selon le rapport de police. Le passager du véhicule a été touché et aurait été hospitalisé pour des blessures mettant sa vie en danger.

Mills a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle en 1994 pour complot fédéral de cocaïne, après avoir agi comme coursier de rue dans un trafic de drogue. Parce qu’il avait déjà été reconnu coupable à deux reprises de possession de petites quantités de crack, il a été soumis à la dure « trois coups » lois sur les peines minimales obligatoires typiques de la guerre contre la drogue des années 1990, même s’il n’avait jamais purgé de peine de prison pour l’une ou l’autre des accusations précédentes et que son juge aurait été en désaccord avec la peine draconienne qu’il a été contraint de prononcer.

Avec 94 autres prisonniers fédéraux non violents, la peine de Mills a été commuée en 2016 dans le cadre d’une initiative de clémence d’Obama. Il avait passé 22 ans en prison, étant entré dans le système à l’âge de 23 ans. Le sénateur de l’Illinois, Dick Durbin, un démocrate, s’était joint au juge de condamnation de Mills, Marvin Aspen, pour demander à Obama sa libération.

Un prisonnier sur cinq aux États-Unis est incarcéré pour une infraction non violente liée à la drogue, et un prisonnier sur trois incarcéré pour drogue est détenu dans le système pénitentiaire fédéral, selon l’ONG Prison Policy Initiative.

Alors que les peines minimales obligatoires pour possession de drogue ont été considérablement réduites depuis les années 1990 et que certains États ont dépénalisé la marijuana, autrefois responsable de la grande majorité des arrestations pour drogue, les défenseurs de la réforme pénitentiaire ont appelé à des alternatives à la prison pour les crimes liés à la drogue afin d’augmenter les chances de réhabilitation.

Alors que l’étude de 2016 du Brennan Center for Justice avait estimé que jusqu’à 39% de la population carcérale des États-Unis pourrait être libérée avec peu d’impact sur la sécurité publique, un nombre croissant de politiciens ont appelé à la prudence dans la réduction des sanctions pénales, citant la montée de la criminalité. taux dans des États comme New York et la Californie.