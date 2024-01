Trafigura évalue les risques en mer Rouge après l’attaque d’un pétrolier par les Houthis

“Aucun autre navire opérant pour le compte de Trafigura ne transite actuellement par le golfe d’Aden et nous continuons d’évaluer soigneusement les risques impliqués dans tout voyage, y compris en ce qui concerne la sécurité et la sûreté de l’équipage, en collaboration avec les armateurs et les clients”, indique un communiqué de Trafigura. dit.

Certaines compagnies maritimes ont suspendu leurs transits par la mer Rouge, accessible depuis le golfe d’Aden, et ont entrepris des voyages beaucoup plus longs et plus coûteux autour de l’Afrique pour éviter d’être attaquées par le groupe Houthi soutenu par l’Iran au Yémen, qui a commencé à lancer des vagues de drones et de missiles explosifs. sur des navires le 19 novembre en réponse aux opérations militaires israéliennes en Gaza.

Les attaques des Houthis ont principalement visé les porte-conteneurs circulant dans la mer Rouge. De nombreux pétroliers ont continué à emprunter cette route.

Une exception notable est QatarEnergy, le deuxième exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, qui, au début du mois, arrêté d’envoyer des pétroliers via la mer Rouge, invoquant des problèmes de sécurité.

Samedi, plusieurs heures plus tôt, l’équipage du Marlin Luanda a lutté contre un incendie dans l’une des citernes à tribord du navire, a indiqué Trafigura dans un communiqué.

Samedi après-midi, l’incendie était éteint et tout l’équipage était sain et sauf, a indiqué Trafigura.

“Le navire navigue désormais vers un port sûr”, a déclaré Trafigura, ajoutant que les efforts de lutte contre l’incendie avaient été soutenus par des navires des marines indienne, américaine et française.

Le Marlin Luanda, battant pavillon des Îles Marshall, a lancé vendredi un appel de détresse et signalé des dégâts, a indiqué le commandement central américain dans un message sur X, anciennement Twitter. L’USS Carney et d’autres navires de la coalition portaient assistance au pétrolier, a-t-il ajouté.

La marine indienne a déployé l’INS Visakhapatnam, un destroyer lance-missiles, après avoir reçu un appel de détresse du Marlin Luanda, qui avait à son bord 22 équipages indiens et un bangladais, a déclaré un porte-parole de la marine indienne.

Le pétrolier transportait du naphta russe acheté à un prix inférieur au prix plafond conformément aux sanctions du G7, a déclaré vendredi un porte-parole de Trafigura.

Les avions de guerre, navires et sous-marins américains et britanniques ont répondu aux attaques des Houthis contre les navires ces dernières semaines par des dizaines de frappes de représailles à travers le Yémen contre les forces Houthis.

Environ huit heures après l’incident du Marlin Luanda, l’armée américaine a détruit un missile anti-navire Houthi pointé vers la mer Rouge et prêt à être lancé, a indiqué le commandement central.

Le missile “représentait une menace imminente pour les navires marchands et les navires de la marine américaine dans la région”, a-t-il ajouté.

La télévision des Houthis Al-Masira a déclaré samedi que les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient lancé deux frappes aériennes visant le port de Ras Issa, le principal terminal d’exportation de pétrole du Yémen.

Il n’était pas clair s’il s’agissait de la frappe évoquée par le commandement central, et la Cinquième Flotte américaine n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Le ministère britannique de la Défense a refusé de commenter.