Trafic sexuel et racket : les accusations contre Sean « Diddy » Combs | Actualités criminelles

Le rappeur et producteur de disques américain Sean « Diddy » Combs s’est vu refuser la libération sous caution par un juge de New York après son arrestation par la Sécurité intérieure lundi, soupçonné de trafic sexuel, de complot de racket et de transport interétatique à des fins de prostitution.

Mardi, il a reçu l’ordre de rester en prison en attendant son procès.

Détaillant les accusations, Damian Williams, avocat du district sud de New York, a déclaré lors d’une conférence de presse : « Combs a abusé, menacé et contraint ses victimes à satisfaire ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite. »

Dans une interview accordée à Kaitlan Collins de CNN, l’avocat de Combs, Marc Agnifilo, a insisté sur le fait que Combs coopérait pleinement avec les autorités. « M. Combs est venu à New York le 5 septembre, dès que nous avons réalisé que cette inculpation allait être prononcée », a-t-il déclaré.

Lundi, une déclaration de Combs et de son avocat disait : « Sean ‘Diddy’ Combs est une icône de la musique, un entrepreneur autodidacte, un père de famille aimant et un philanthrope avéré qui a passé les 30 dernières années à bâtir un empire, à adorer ses enfants et à travailler pour élever la communauté noire. »

En mars, des propriétés appartenant à Combs à Los Angeles et Miami ont été perquisitionnées par la Sécurité intérieure dans le cadre d’une enquête fédérale en cours, principalement axée sur des allégations de trafic sexuel. Le musicien fait également face à de multiples affaires judiciaires pour des allégations d’agression sexuelle remontant aux années 1990.

Qui est Sean « Diddy » Combs et combien de fois a-t-il fait face à des poursuites judiciaires ou à des accusations criminelles dans le passé ?

Qui est Sean « Diddy » Combs ?

Rappeur et producteur de disques américain originaire de Harlem à New York, Sean Combs a changé plusieurs fois de nom au fil des ans.

Il était connu sous le nom de « Puff Daddy » au début des années 1990, lorsqu’il est devenu célèbre, avant de changer son nom en « P Diddy » en 2001. Il a abandonné le « P » en 2005, devenant simplement « Diddy ».

Combs a rejoint le groupe de production de disques Uptown Records en tant que stagiaire en 1990 et a rapidement gravi les échelons de l’entreprise, devenant directeur des talents puis vice-président de la maison de disques. Cependant, en raison de conflits internes avec le fondateur d’Uptown Records, Andre Harrell, Combs a été licencié en 1993.

La même année, Combs fonde le label Bad Boy Entertainment, qui recrute des artistes du hip-hop et du R&B, parmi lesquels The Notorious BIG (Biggie Smalls), Faith Evans, 112, Craig Mack, The Lox et Mase. Parmi les autres artistes de renom qu’il a aidé à créer, on trouve Mariah Carey et Mary J Blige.

Le premier album solo de Combs, No Way Out, sorti en juin 1997, comprenait la chanson populaire « I’ll Be Missing You ». Il était dédié à The Notorious BIG, décédé le mois précédent. L’album a été classé en tête du Billboard 200 et a reçu des critiques positives de la part des critiques, ce qui lui a valu son premier Grammy Award du meilleur album de rap.

En 1997, Combs a reçu le prix ASCAP Rhythm & Soul Music Award du meilleur auteur-compositeur de l’année.

En 2009, il a remporté le NAACP Image Award du meilleur acteur dans un téléfilm, une mini-série ou un spécial dramatique pour son rôle dans « A Raisin in the Sun », une adaptation téléfilm de 2008 de la pièce acclamée de Lorraine Hansberry de 1959.

En 2013, Combs a lancé sa chaîne d’information câblée, Revolt. Mais le nombre croissant d’allégations d’abus sexuels à son encontre a poussé Combs à démissionner de son poste de président de la chaîne de télévision câblée Revolt en novembre dernier.

En 2022, Combs a reçu le BET Lifetime Achievement Award pour ses « contributions à la musique et à la culture » sur trois décennies.

Malgré ses succès, Combs a également fait la une des journaux en raison de ses nombreux et divers problèmes juridiques.

Quand Combs a-t-il déjà été confronté à des allégations et à des accusations ?

En 1996, Combs a été reconnu coupable de « méfait criminel » pour avoir menacé un photographe du New York Post avec une arme à feu. Il a été condamné à une amende de 1 000 dollars.

En décembre 1999, Combs et sa petite amie de l’époque, l’actrice et chanteuse Jennifer Lopez, ont été impliqués dans une fusillade au Club New York à Manhattan. Combs a été inculpé de quatre chefs d’accusation de possession illégale d’arme et d’un chef d’accusation de corruption pour avoir prétendument persuadé son chauffeur, Wardel Fenderson, de revendiquer la propriété d’une arme découverte dans le véhicule qu’il avait utilisé pour quitter les lieux.

Bien que Lopez ait été arrêtée avec Combs et détenue dans un commissariat de police de New York pendant environ 14 heures, elle a finalement été libérée et les charges retenues contre elle ont été complètement abandonnées. Combs a ensuite été acquitté de toutes les accusations.

Combs a également fait face à de nombreuses allégations d’agression sexuelle. Bien que la plupart des accusations portées contre lui n’aient été portées qu’au cours des deux dernières années, certaines d’entre elles concernent des incidents survenus dans les années 1990 et 2000.

Novembre 2023 : Cassie Ventura porte plainte pour abus sexuel

La chanteuse et danseuse Cassie Ventura, 38 ans, partenaire de Combs de 2007 à 2018, a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain de Manhattan le 16 novembre 2023, alléguant des années d’abus, de trafic et de viol sur une période de 10 ans commençant en 2008, alors qu’elle avait 19 ans et lui 37 ans. Le procès a été réglé pour un montant non divulgué le lendemain de son dépôt et n’a jamais été porté devant le tribunal.

Bien que Combs ait nié tout abus envers Ventura, en mai de cette année, CNN a obtenu une vidéo de surveillance de 2016 montrant Combs l’agressant violemment dans un hôtel en Californie.

Une vidéo de surveillance de 2016 obtenue par CNN montre Sean « Diddy » Combs attraper, bousculer, traîner et donner des coups de pied violemment à sa petite-amie de l’époque, Cassie Ventura, lors d’une altercation dans un hôtel en Californie. https://t.co/JrnJhWOaQt pic.twitter.com/xeRBtoGBDV — CNN (@CNN) 17 mai 2024

Novembre 2023 : Joi Dickerson porte plainte pour abus sexuel

Joi Dickerson et un autre plaignant non identifié ont déposé des poursuites contre Combs devant la Cour suprême de Manhattan à New York le 23 novembre 2023, alléguant des abus sexuels et une consommation forcée de drogue au début des années 1990.

Pendant ses études à l’université de Syracuse, Dickerson a travaillé avec Combs sur un projet de vidéoclip. Cette collaboration portait sur la chanson « Straight From The Soul » de 1990, interprétée par Finesse et Synquis, un duo de rap hip-hop signé chez Uptown Records, l’employeur de Combs à l’époque.

Décembre 2023 : une femme non identifiée dénonce un viol

Une femme non identifiée, appelée « Jane Doe », est citée dans un procès fédéral contre Combs devant le tribunal de district américain de Manhattan, déposé le 6 décembre 2023. La poursuite allègue que Combs et deux autres individus ont violé la femme alors qu’elle avait 17 ans en 2003. L’incident aurait eu lieu après qu’ils l’aient transportée de Détroit vers un studio de New York où ils l’ont rendue incapable de se défendre en lui administrant des drogues.

En mai, les avocats de Combs ont déposé une requête en annulation de la plainte en raison du délai de prescription et du manque de détails dans l’affaire. L’affaire est toujours en cours.

Février 2024 : Un producteur de musique accuse Combs d’agression sexuelle

Le producteur de musique Rodney « Lil Rod » Jones a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain du district sud de New York le 26 février de cette année, accusant Combs de contacts sexuels non désirés, d’actes sexuels forcés avec des travailleuses du sexe et de consommation illégale de drogues forcée par Combs.

Mars 2024 : Des résidences de Combs perquisitionnées par le Département de la sécurité intérieure

Le 25 mars, plusieurs résidences de Los Angeles et de Miami liées à Combs ont été perquisitionnées par la division des enquêtes du Département de la sécurité intérieure. À l’époque, il avait été signalé que ces perquisitions étaient liées à une enquête sur un trafic sexuel.

L’avocat de Combs, Aaron Dryer, a déclaré à l’époque : « Cette embuscade sans précédent, associée à une présence médiatique avancée et coordonnée, conduit à un jugement prématuré de M. Combs et n’est rien d’autre qu’une chasse aux sorcières basée sur des accusations sans fondement portées dans le cadre de poursuites civiles. »

Avril 2024 : Combs est nommé coaccusé pour agression sexuelle

Combs a été citée comme coaccusée dans une plainte pénale déposée devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles le 4 avril, dans laquelle Grace O’Marcaigh allègue que le fils de Combs, Christian « King » Combs, 26 ans, l’a agressée sexuellement sur un yacht loué par Combs. La plainte affirme en outre que Combs a joué un rôle dans la facilitation de l’agression et a soudoyé le capitaine du yacht pour qu’il garde le silence sur l’incident.

Mai 2024 : Une étudiante en mode dénonce une agression sexuelle

April Lampros, 51 ans, ancienne étudiante au Fashion Institute of Technology de New York, a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain du district sud de New York le 23 mai, alléguant que Combs l’avait soumise à des agressions sexuelles à plusieurs reprises entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000.

Juin 2024 : Combs est accusé d’agression sexuelle lors d’une fête

Derrick Lee Smith, un prisonnier de 51 ans originaire du Michigan, détenu à la prison d’Earnest C Brooks, a été reconnu coupable de conduite sexuelle criminelle au premier degré et d’enlèvement dans le Michigan. Il a accusé Combs de l’avoir drogué et agressé sexuellement lors d’une fête dans un Holiday Inn de Détroit il y a près de trente ans. En raison de l’absence du rappeur au tribunal, Smith a obtenu un jugement par défaut de 100 millions de dollars le 9 septembre.

Cependant, cette semaine, les avocats de Combs ont demandé l’annulation de la décision, affirmant que le délai de prescription pour déposer une plainte avait expiré en 2007 et que les allégations manquaient de crédibilité.

Septembre 2024 : Combs poursuivi pour agression sexuelle par Dawn Richard

Le 11 septembre, Dawn Richard, 41 ans, de la Nouvelle-Orléans, a porté plainte contre Combs devant le tribunal fédéral du district sud de New York. Dawn Richard, une ancienne membre du girl group américain Danity Kane, formé en 2005 pour l’émission de télé-réalité Making the Band 3, créée par Combs. Elle affirme avoir été agressée sexuellement et psychologiquement par Combs pendant la période où elle participait à l’émission.