Trafic d’animaux au Mexique sur les réseaux sociaux : rapport

MEXICO CITY – Un nouveau rapport suggère que le trafic d’espèces sauvages et menacées est courant au Mexique et se produit en grande partie en ligne, où les trafiquants contactent des clients potentiels sur les réseaux sociaux comme Facebook.

“Grâce à Facebook Messenger, Daniel G.15 – originaire de Durango, au Mexique – a offert un toucan à carène pour 12 000 pesos (600 USD) et un singe hurleur noir pour 18 000 pesos (900 USD), avec un coût d’expédition d’un millier de dollars supplémentaires. pesos (50 dollars US) pour chaque animal », selon le rapport.

Les singes hurleurs sont répertoriés comme “en danger d’extinction” par le gouvernement mexicain, et toute vente ou capture est interdite.

“On estime que plus de 78 000 perroquets sont capturés illégalement chaque année au Mexique”, note le rapport. “Parmi ceux-ci, 77% meurent avant d’atteindre le consommateur final, ce qui signifie que le commerce tue environ 60 000 perroquets par an.”

Un autre vendeur a offert un bébé paresseux, mais, comme le note le rapport « Malheureusement, entre 80 % et 90 % des paresseux victimes de la traite meurent. Les bébés sont enlevés à leur mère, souvent violemment, et sont alors souvent mal nourris, entassés dans des cages et physiquement maltraités.