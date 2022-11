Trafic chaotique, pannes de courant, avion hors de la voie de circulation alors que la neige frappe la côte sud de la Colombie-Britannique

La première grande tempête de neige automnale à frapper la côte sud de la Colombie-Britannique a paralysé la circulation, coupé l’électricité à des milliers de foyers et même touché l’aéroport international de Vancouver lorsqu’un avion a dérapé d’une voie de circulation.

La neige et les températures glaciales ont transformé de nombreuses routes et ponts du Grand Vancouver en plaques de glace, faisant du trajet du mardi soir une épreuve de plusieurs heures.

Les équipes ont travaillé toute la nuit pour rétablir le courant dans de nombreuses régions, y compris les régions durement touchées de l’île de Vancouver et des îles Gulf, où BC Hydro affirme que près de 16 000 clients étaient toujours dans le noir le matin.

Jusqu’à 5 000 foyers et entreprises supplémentaires sont privés d’électricité dans la région métropolitaine de Vancouver et la Sunshine Coast, mais un communiqué de BC Hydro indique que l’électricité a été rétablie pour plus de 30 000 clients depuis le début de la tempête.

À l’aéroport international de Vancouver, les responsables appellent à la patience après qu’un vol d’EVA Air a dérapé d’une voie de circulation à l’atterrissage mardi soir et est resté coincé dans l’herbe à côté de la piste nord.

Personne n’a été blessé et les passagers ont été évacués en toute sécurité, mais la piste nord est fermée, ce qui entraîne des retards et des annulations de vols car tous les décollages et atterrissages se déplacent vers la piste sud.

La pluie avait remplacé la neige sur la majeure partie de la côte sud le matin et les avertissements de chute de neige ont été levés pour l’île de Vancouver et la région métropolitaine de Vancouver alors que les températures dépassent le point de congélation.

Environnement Canada a averti que les conditions glaciales reviendront du jour au lendemain, créant potentiellement des conditions plus glissantes.

