Trafford Center Apple Store à Manchester, au Royaume-Uni, pourrait être transféré dans un nouvel espace plus grand en 2025

Le magasin de détail d’Apple dans le Trafford Centre, situé à Manchester, au Royaume-Uni, pourrait être fermé et transféré dans un nouvel espace plus grand du célèbre centre commercial en 2025, selon un rapport de Bloomberg, qui indique qu’Apple ouvrira et rénovera un total de huit magasins à travers le Royaume-Uni au cours des deux prochaines années.

Le magasin Trafford Center serait déplacé vers un nouvel espace, qui verrait le magasin mis à jour avec la conception de magasin moderne du fabricant d’iPhone, introduisant probablement une zone Aujourd’hui chez Apple pour des sessions créatives en direct, de nouveaux présentoirs pour présenter les produits et services, ainsi qu’une éventuelle zone Apple Pickup, permettant aux clients de récupérer les commandes passées en ligne.

Bloomberg rapporte que les plans du nouvel Apple Store de Trafford Center sont susceptibles de changer, mais le nouvel emplacement pourrait ouvrir d’ici janvier 2025.

Apple envisagerait un total de neuf Apple Stores nouveaux et remodelés à travers l’Europe jusqu’en 2027.

Le Royaume-Uni est le troisième marché de détail d’Apple, qui compte environ 40 magasins.