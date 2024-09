Trafalgar Square dévoile une quatrième œuvre d’art sur son socle, avec des masques de personnes transgenres et de genre variant

La sculpture est la dernière installation sur le quatrième socle et est décrite comme une pièce conçue pour « unir la communauté trans du monde entier ».

Une œuvre d’art comprenant des moulages en plâtre de centaines de visages transgenre et des personnes de genre différent ont été dévoilées à Trafalgar Square à Londres, où au cours des 18 prochains mois, ses caractéristiques seront progressivement érodées par les intempéries.

Œuvre de l’artiste mexicaine Teresa Margolles, Mille fois en un instantest un cube de 3,3 tonnes orné de « masques de vie » de 726 personnes trans, non binaires et non conformes au genre.

Margolles a déclaré que l’œuvre d’art était un hommage à l’une de ses amies, Karla La Borrada, une chanteuse transgenre de 67 ans et ancienne travailleuse du sexe assassiné à Ciudad Juárez il y a neuf ans. Le crime n’a toujours pas été résolu.

« Nous rendons hommage à elle et à toutes les autres personnes qui ont été tuées pour des raisons de haine », a déclaré l’artiste de 61 ans. « Mais surtout à ceux qui continuent à vivre, aux nouvelles générations qui défendront le pouvoir de choisir librement de vivre dans la dignité. »

Les organisateurs du projet affirment que l’œuvre « vieillira naturellement » pendant qu’elle sera exposée, les détails des visages s’estompant lentement à mesure que le plâtre est exposé aux éléments.

Chaque masque de l’œuvre porte le nom de la personne qu’il représente, avec des traces telles que des taches de rouge à lèvres, des faux cils et des coupures clairement visibles.

Le quatrième socle, un piédestal en pierre de 24 pieds construit en 1841 pour une statue qui n’a jamais été achevée, accueille des œuvres d’art tournantes depuis 1999. Organisé par l’équipe culturelle du maire de Londres**, Margolles est le 15e artiste à être chargé d’une installation là-bas.

Les installations passées comprenaient un projet d’art interactif en direct dirigé par Antony Gormley, une sculpture de l’artiste handicapée Alison Lapper par Marc Quinn et une maquette du HMS Victory de l’amiral Nelson à l’intérieur d’une bouteille en verre géante par Yinka Shonibare.