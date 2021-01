WASHINGTON: Trae Young a marqué 41 points, Atlanta a maintenu le leader des buteurs de la NBA Bradley Beal à 26 points, le plus bas de la saison, et les Hawks ont battu les Wizards de Washington 116-100 vendredi soir dans un match qui a vu Rajon Rondo, Russell Westbrook et Robin Lopez se faire expulser. .

Objet de la spéculation commerciale, Beal a obtenu en moyenne 35,4 points pour une équipe de Wizards de dernière place qui a été en désavantage numérique en raison de problèmes de COVID-19, a récemment reporté une demi-douzaine de matchs consécutifs et a maintenant 3-12. Beal a raté les huit tentatives de la gamme de 3 points vendredi et n’a eu que 13 points dans les trois premiers quarts.

Beal a attiré l’un des pas moins de six techniciens sifflés à Washington. Westbrook, qui a marqué 26 points mais a mâché à plusieurs reprises avec Rondo, et Lopez ont chacun tiré une paire et ont été envoyés aux vestiaires en seconde période. Rondo a été éjecté au quatrième quart après sa deuxième technique du match.

John Collins a ajouté 17 points pour Atlanta.

HORNETS 108, PACERS 105

CHARLOTTE, NC: – PJ Washington avait 19 points et neuf rebonds pour aider Charlotte à venger une défaite contre Indiana deux nuits plus tôt.

Terry Rozier a également marqué 19 points pour les Hornets, et LaMelo Ball a récolté 16 points, sept passes et six rebonds. Charlotte a gagné pour la deuxième fois en huit matchs.

Domantas Sabonis a mené les Pacers avec 22 points, 11 rebonds et six passes.